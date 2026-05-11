Долијала варалица из Тузле: Ојадила више људи тражећи помоћ

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Општински суд у Тузли одредио је једномјесечни притвор Ани Марији Прањић (42) из Тузле, осумњиченој за више превара са лажним новчаницама.
Притвор је одређен на приједлог Кантоналног тужилаштва у Тузли у којем наводе да је Прањићева осумњичена да је од фебруара до маја ове године починила седам превара.
”У седам случајева осумњичена се лажно представљала, доводила људе у заблуду и тако себи прибављала противправну имовинску корист користећи кривотворене новчанице евра. Она је прилазила тим особама, представљала се као познаница или родица њихових комшија или особа којој је потребна помоћ ради квара на возилу и од оштећених тражила замјену евра у конвертибилне марке, на што су они пристајали. Том приликом је користећи лажне новчанице оштетила је ове особе у појединачним износима од 100 КМ до 500 КМ”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Тузли.
Додају да је Ана Мариа Прањић ухапшена 7. маја након што су истражиоци ПУ Тузла и ПУ Живинице истрагом идентификовали осумњичену и документовали појединачне случајеве превара.
”Поступајући тужилац је донио наредбу о провођењу истраге и испитао осумњичену. Ана Мариа Прањић је више пута осуђивана због кривичних дјела против имовине”, наводе у тужилаштву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
59
15
55
15
42
15
39
15
21
Тренутно на програму