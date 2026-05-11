Експлозија у Бањалуци: Бачена бомба на објекат у изградњи

11.05.2026 10:41

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучка полиција интензивно трага за нападачем или више њих који су током ноћи активирали експлозивну направу на објекту у изградњи.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука предузимају мјере и радње на расвјетљавању кривичног дјела ’Изазивање опште опасности’ и идентификовању извршиоца", саопштено је из ПУ Бањалука.

Додају како је јуче ујутро пријављено да је непознато лице или више њих у Бањалуци током ноћи у објекту у изградњи активирало експлозивну направу, за сада непознатих карактеристика, усљед чега су настала оштећења на наведеном објекту.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

