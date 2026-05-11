Посвађао се са пријатељем, па шрафцигером избо његову кћерку (12) да му се освети

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дјевојчица (12), коју је мушкарац (45) избо насред улице у Алба Јулији у Румунији прошле недјеље да би се осветио дјевојчицином оцу са којим се претходно посвађао, остаће у болници најмање мјесец дана.
Осумњичени је ухапшен недуго након напада, а сада се огласило и тужилаштво које је открило да је дјевојчица, прије него што је мучки избодена, крвнички пребијена.
Наука и технологија
Родитељи поднијели пријаву против ТикТока: ''Тинејџерима се пласира екстреман садржај''
Стравичан злочин који је потресао читав регион догодио се 8. маја, нешто послије 13 часова, док се дијете враћало из школе. Дјевојчица је бициклом кренула кући, а недалеко иза ње је ишао њен отац који је накратко застао да нешто види, рачунајући да ће дијете брзо стићи.
Малена је наставила да вози бицикл када се одједном испред ње створио човјек, такође на бициклу, који јој је препријечио пут, а потом је оборио на асфалт.
"Дана 08. маја 2026. године, око 13:19 часова, возећи бицикл улицом у општини Алба Јулија, окривљени је препријечио пут малољетној особи, старој 12 година, која је такође возила бицикл. У том тренутку, усред већ постојећег сукоба са оцем жртве, пријетио је малољетници, оборио је са бицикла и почео да је удара песницама и ногама по тијелу, док је жртва лежала на земљи", наводи се у саопштењу тужилаштва.
Ту није био крај иживљавања помахниталог човека.
БиХ
Жофре има најбоље шансе да буде сљедећи високи предсједник
"Потом је малољетницу ухватио за косу и њеном главом кренуо да удара о метални стуб саобраћајног знака, након чега ју је више пута убо шрафцигером у предјелу грудног коша и лумбалног дијела, а на крају јој је забио шрафцигер у леђа у предјелу лумбалног дијела, чиме јој је нанио вишеструке трауматске повреде", наводи се у саопштењу тужилаштва.
Дијете је задобило стравичне повреде лица, убодну рану у предјелу десне стране грудног коша, што је довело до колапса плућног крила.
Код дјетета је забиљежена и убодна рана са лијеве стране грудног коша и десне стране лумбалног дијела кичме, као и бројне повреде повреде руку и ногу.
"Овакве врсте повреда захтијевају и до два мјесеца медицинске његе да би се зацијелили, а трауматска повреда грудног коша угрожава живот малољетнице", наводи се у саопштењу Тужилаштва.
Република Српска
Минић са делегацијом Санкт Петербурга о наставку сарадње
Тужилаштво наводи да је у нападу повријеђен и отац дјевојчице, који је у међувремену сустигао дијете и затекао стравичну сцену. Покушавајући да одбрани ћерку и сам је задобио повреде и убодне ране.
Како се наводи, отац је више пута ударен песницом у лице, а осумњичени му је зарио шрафцигер у лијеву бутину и посјекао га по десној нози.
Тужилаштво наводи да осумњичени нема од раније криминални досије. Њему је одређен притвор до 30 дана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Фудбал
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Најновије
15
59
15
55
15
42
15
39
15
21
Тренутно на програму