Бизарна ситуација у Хрватској: Незадовољан играч након полувремена отишао - кући

11.05.2026 11:21

Фото: АТВ

Једна заиста бизарна ситуација догодила се у Хрватској у дуелу између Осијека и Локомотиве, а детаљи су се појавили тек након утакмице Осијека и Истре.

На полувремену утакмице против Локомотиве догодила се сцена каква се готово не памти на овим просторима. Млади везиста Осијека Шимун Миколчић усред меча је напустио стадион, што је изазвало прави шок у клубу.

Хрватски репрезентативац до 21 године био је потпуно спреман за игру и прво полувријеме провео је на клупи за резервне играче.

Како наводе хрватски медији, млади фудбалер је био разочаран јер га тренер Томислав Радотић није уврстио у стартну поставу, нити га је током првог дијела послао на загријавање како би ушао у наставку меча.

Управо због тога Миколчић је донео невјероватну одлуку – на полувремену је спаковао ствари и отишао са стадиона, оставивши екипу на цједилу!

Касније се извинио и саиграчима и тренеру због свог потеза, али је штета већ била направљена. Овим потезом озбиљно је пољуљан ауторитет тренера Радотића, док је Осијек у наставку утакмице остао без једне опције са клупе.

"Миколчић неће конкурисати за тим до краја сезоне. У једном тренутку ставио је себе испред екипе. Веома ми је жао због тога, јер је један од играча који нам у овом тренутку изузетно недостаје. Покушао сам јасно да ставим до знања да не бих волио да у било ком тренутку било чије име или презиме буде важније од грба који носимо на дресу. Шимун је, иначе, изузетан професионалац. Тренирао сам га дуже него било ког другог играча у својој тренерској каријери. Феноменалан је фудбалер, али је направио грешку. Разговарали смо о свему, он је и даље уз екипу, али неће конкурисати за утакмице. Нажалост", рекао је тренер Осијека, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

