Уручено одликовање Дмитријевичу: Израз љубави и привржености Српске Русији

Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је данас Орден заставе Републике Српске са златним вјенцем предсједнику Комитета за спољне послове Санкт Петербурга Григорјеву Јевгенију Дмитријевичу.
Каран је подсјетио да је ово одликовање додијелио Милорад Додик док је био предсједник Српске, поручујући да је то признање за допринос сарадњи Санкт Петербурга и Републике Српске, Русије и Српске.
"Ово признање је потврда трајне пријатељске и братске сарадње", истакао је Каран.
Дмитријевич је истакао да је одликовање велика част за њега и одликовање читаве владе Санкт Петербурга.
Додик је рекао да је ово одликовање израз велике љубави и привржености Републике Српске Русији, Санкт Петербургу и Дмитријевичу.
Република Српска
Делегација Санкт Петербурга у Бањалуци
"Ви сте трајно уписани у књиге наших пријатеља и наставићемо да градимо наше односе на најбољи могући начин", рекао је он.
Делегација Санкт Петербурга, коју предводи предсједник Комитета за спољне послове овог града Григорјев Јевгениј Дмитријевич, у тродневној је посјети Републици Српској поводом одржавања "Дана Санкт Петербурга у Републици Српској".
Делегација се данас састала са предсједником Републике Српске Синишом Караном, предсједником СНСД-а Милорадом Додиком и директорком Канцеларије за међународну сарадњу Аном Тришић Бабић.
