Стевандић: Ко ће чистити Шмитово смеће?

11.05.2026 10:06

Предсједник НСРС Ненад Стевандић
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић подсјетио је данас да је у отвореном писму, које је прије скоро три године упутио Кристијану Шмиту, поручио да "ово није 1941, 1942, 1943. и да Шмит није Хитлеров изасланик, нити смо ми незаштићени Козарчани да би нас малтретирали, угрожавали, водили у логоре или убијали уз аплауз сарајевске чаршије".

"18.8.2023. док је Шмит био најјачи, а /тадашњи амерички амбасадор у БиХ Мајкл/ Марфи му чувао леђа, рекао сам све наведено уз поруку да послије '41. дође и '45. и да мене неће стрпати у свој логор као што су његови преци мог деду одвели у Матхаузен. Карма или правило, свеједно је. Шмит капут! Ко ће чистити његово смеће?", написао је Стевандић на друштвеној мрежи Икс.

Кристијан Шмит донио је личну одлуку да напушта БиХ, објављено је на страници ОХР-а.

