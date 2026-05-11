Одборници ПДП-а "окренули леђа" Радуловићу

Аутор:АТВ
Коментари:3
Одборници ПДП-а одлучили су да напусте скупштинску већину предвођену СДС-ом у локалном парламенту у Модричи.
Ведран Чакаревић, Милутин Поповић и Младен Видовић, одборници у модричкој Скупштини, од данас више нису дио већине која подржава рад начелника општине Модрича Јовице Радуловића (СДС).
Губитком подршке одборника ПДП-а, начелник Радуловић је и званично остао без већине у клупама Скупштине општине Модрича, чиме је његов даљи рад и изгласавање кључних одлука доведено под велики знак питања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч1
Република Српска
2 ч4
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
11
27
11
22
11
21
11
21
11
12
Тренутно на програму