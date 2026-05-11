Сутра је Свети Василије Острошки, ову ствар никако не радите

Сутрашњи дан посвећен је чудотворцу Српске православне цркве – Светом Василију Острошком.

Његове мошти чувају се у манастиру Острог у Црној Гори као велика светиња, више од 300 година. Мјесто су ходочашћа за вјернике свих религија.

Рођен као Стојан Јовановић у селу Мркоњићу у херцеговачком Поповом Пољу 1610. године.

Свети Василије замонашио се у требињском манастиру Успенија Богородице.

Убрзо је постао епископ. Најприје је боравио у Тврдошу, а потом прелази у Острог.

Неуморан у молитвама, посту и физичком труду Свети Василије мирно се упокојио на сутрашњи дан 1671. године.

Његове свете мошти чудотворне су до сутра, па је народ било које вјере наставио да долази, налазећи исцјељења и у најтежим болестима и мукама.

Традиционални дан великог окупљања вјерника је баш 12. мај, али и Тројичин дан, када се одржава Велики народни сабор у Острогу.

Светитељу у част подигнуте су и бројне цркве задужбине. У Београду, у цркви цара Константина и царице Јелене на Вождовцу, чува се омофор Светог Василија.

Слави се и као крсна слава.

По народном обичајном календару, сутра се не раде тешки послови, али ваља да се очисти кућа, како би, вјерује се, читаве године у дому владали хармонија и мир.

