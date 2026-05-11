Данас обавезно идите у цркву: Обичај је да се изговоре ове ријечи

11.05.2026 07:05

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Свете апостоле Јасона и Сосипатера и дјевицу Керкиру.

Обичај је да се на данашњи празник оде у цркву и за мир изговоре ријечи: "Апостоли свети, молите Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим".

Ко су били Свети Јасон и Сосипатер?

Свети апостоли Јасон и Сосипатер спадају у Седамдесет апостола, а дјевица Керкира је била кћерка цара са острва Крфа. Јасона и Сосипатра спомиње апостол Павле (Рим. 16, 21) и назива их својим рођацима. Јасон је био родом из Тарса, као и сам апостол Павле, а Сосипатер из Ахаје.

Јасона је за епископа тарсијског поставио Павле, а Сосипатера за епископа иконијског. Путујући и проповиједајући Јеванђеље, ова два апостола стигла су и на острво Крф, гдје су успјели да саграде цркву у име Светог Стефана Првомученика и да преобрате многе невјернике.

Мучеништво и снага вјере

Према хришћанском предању, цар тог острва бацио их је у тамницу, гдје је већ било затворено седам разбојника: Саторније, Јакисхол, Фаустијан, Јануарије, Марсалије, Ефрасије и Мамије. Апостоли су сву седморицу превели у хришћанство, због чега је цар наредио да буду погубљени у врелој смоли.

Хроника

Дјечак (15) тешко повријеђен у тучи малољетника на Новом Београду

Њихово страдање са прозора је посматрала царева кћерка, дјевица Керкира. Потресена призором, она се прогласила хришћанком, а сав свој накит раздијелила је сиромашнима. Бијесан на кћерку, цар ју је затворио у тамницу, а потом наредио да се грађевина запали. Према предању, тамница је изгорјела до темеља, али је Керкира остала жива и неповријеђена.

Видјевши ово чудо, многи људи су примили хришћанство. Међутим, немилосрдни отац је наредио да Керкиру вежу за дрво и погубе стријелама.

Крај тиранина и побједа хришћанства

Вјерници који су прешли у хришћанство побјегли су од цара на оближње острво. Цар је кренуо лађом у потјеру за њима, али је његов брод потонуо и он је настрадао. Његов насљедник, Севастијан, примио је хришћанство, што је омогућило Јасону и Сосипатеру да слободно проповиједају Јеванђеље и утврђују цркву на Крфу све до дубоке старости, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

