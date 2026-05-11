Дјечак (15) тешко повријеђен у тучи малољетника на Новом Београду

11.05.2026 07:02

Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Непосредно прије поноћи синоћ на Новом Београду се догодила туча више малољетних особа у којој је теже повријеђен дјечак (15).

Према информацијама, инцидент се одиграо у Ораховој улици.

Двије екипе Хитна помоћи су послате на терен, једна како би превезла дјечака (15), а касније транспортовала младића (17) у дјечију болницу у Тиршовој гдје су му константоване теже повреде.

(Танјуг)

