Додик: Српска неуништива

Кристијан Шмит одлази из БиХ онако како је у њу и дошао - без легитимитета, без одлуке Савјета безбједности УН и без међународног права на својој страни, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Све вријеме његовог мандата било је јасно да је ријеч о човјеку који је у БиХ боравио и дјеловао мимо процедура на којима би требало да почива међународни поредак. Зато је и свака марка његове превисоке плате била једнако нелегална као и одлуке које је покушавао да намеће", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додаје да Шмиту може на крају дати само један приједлог - пошто је сав новац који је примио, као и онај који је планирао да прими, производ једног нелегалног мандата, нека га донира у хуманитарне сврхе.
"Сигурно постоје људи у Федерацији БиХ којима би тиме макар нешто корисно учинио, када је већ свој мандат потрошио на узалудно додворавање сарајевској чаршији и покушаје да нанесе штету Републици Српској. У свом нелегалном мандату опљачкао је међународну заједницу и грађане земаља из којих је финансиран, узимајући новац на који није имао никакво право. Република Српска ће покренути одговарајуће поступке, јер и ми, али и грађани земаља које су га финансирале, имамо право да знамо колику је материјалну штету произвело његово дјеловање", додаје Додик.
Каже да је Шмит много зла покушао да направи, али је на крају својим дјеловањем само потврдио једну чињеницу - Република Српска је неуништива.
Кристијан Шмит одлази из БиХ онако како је у њу и дошао - без легитимитета, без одлуке Савјета безбједности УН и без међународног права на својој страни.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 10, 2026
