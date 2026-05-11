Овако изгледа борба против хантавируса у Шпанији

Четрнаесторо Шпанаца који су били на крузеру на којем се појавио смртоносни хантавирус налазе се у војној болници "Гомез Уља" у Мадриду. Очекује се да ће тамо провести око шест недјеља, а шпански медији су објавили и протокол који ће се поштовати.
Протокол за обољеле од хантавируса који је одобрила шпанска Комисија за јавно здравље исти је као онај који се користи за еболу и ковид 19. Први корак по доласку у болницу јесте подвргавање пи-си-ар тесту, који ће бити поновљен након седам дана. Такође ће бити обављена анализа крви и комплетан преглед, укључујући и контролу виталних параметара.
Након тога, свака особа ће ући у појединачну собу, гдје ће им се два пута дневно мјерити температура како би се рано открили сви симптоми који указују на инфекцију. Конкретно, стручњаци посвећени овом случају биће једини контакт који ће 14 Шпанаца који су заражени на крузеру имати током карантина. То значи да пацијенти неће моћи да примају посјетиоце, иако ће моћи да обављају телефонске и видео-позиве. Имаће и 24 часа доступну телефонску везу.
Протокол за примљене пацијенте ће се промијенити ако се појаве симптоми попут грознице, кратког даха, болова у мишићима или повраћања. У том случају, обољела особа ће одмах бити пребачена у изолациону собу са негативним притиском. Соба са негативним притиском је специјално опремљена болничка просторија у којој је притисак ваздуха нижи него у ходнику и околним просторијама. Због те разлике ваздух улази у собу, али не излази из ње, чиме се спречава ширење заразних честица у остатак болнице. Тамо ће им бити урађен пи-си-ар тест крви и серума, и ако је негативан, али и даље имају симптоме, биће поново тестирани 24 сата касније. Ако симптоми потрају и не постоји друга дијагноза која је компатибилна, понављаће се сваких 48 сати.
Тачно трајање карантина није познато, иако Свјетска здравствена организација (СЗО) наводи да је карантин од приближно 42 дана неопходан јер вирусу може бити потребно и до шест недјеља да се манифестује након посљедњег контакта са зараженом особом, а болест се појавила на броду између 6. и 28. априла.
