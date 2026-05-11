Logo
Large banner

Три особе страдале у ерупцији вулкана: Пронађени у загрљају

Аутор:

АТВ
11.05.2026 08:27

Коментари:

0
Три особе страдале у ерупцији вулкана: Пронађени у загрљају
Фото: Pixabay

Пронађена су тијела три особе које су настрадале у ерупцији вулкана Дуконо на индонезијском острву Халмахера, саопштила је Национална агенција за кризну управу.

Тијела два мушкарца пронађена су данас, а тијело жене је откривено раније. Жртве које су данас пронађене идентификоване су као страни држављани старости 30 и 27 година, пренијела је агенција Антара. Званичници су потврдили да је овим завршена операција потраге и спасавања.

Игор Додик

Република Српска

Игор Додик: Република Српска на првом мјесту

Нађени у загрљају

Како пише “Скај њуз”, двоје сингапурских држављана нађено је како се држе једно за друго под обрушеним стијенама, након ерупције вулкана Дуконо.

Иван Рамдани, шеф индонезијске спасилачке службе, рекао је да су тијела нађена током тешке операције због екстремно изазовног терена и падавина и да је у току аутопсија у локалној болници. Евакуацију су такође отежавале сталне ерупције из вулкана који избацује пепео од петка, када је вулкан избацио облак дима на висину од 10 километара.

hitna pomoc

Србија

Драма у Угриновцима: Драгомир пронашао "оловку" на гробљу, она му разнијела шаку

Петнаест људи преживјело је ерупцију на планини, укључујући седам Сингапураца и осам Индонежана.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Индонезија

вулкан

ерупција вулкана

пронађена тијела

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Машина за прање веша

Савјети

Како да црна одјећа не изблиједи након само неколико прања

3 ч

0
Тешка несрећа у Хрватској: Ватрогасци резали лим аута, има мртвих

Регион

Тешка несрећа у Хрватској: Ватрогасци резали лим аута, има мртвих

3 ч

0
Данас топло и вјетровито, ево гдје се очекују пљускови и грмљавина

Република Српска

Данас топло и вјетровито, ево гдје се очекују пљускови и грмљавина

3 ч

0
Мушкарац у Црној Гори преминуо након уједа пчеле

Регион

Мушкарац у Црној Гори преминуо након уједа пчеле

3 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Одговор Ирана на амерички приједлог потпуно неприхватљив

Свијет

Трамп: Одговор Ирана на амерички приједлог потпуно неприхватљив

4 ч

0
Дрон у лету

Свијет

Украјински дронови погодили складишта нафте у НАТО земљи

12 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Полицајац убио бившу жену и двоје дјеце, па себе

12 ч

0
Сјеверна Кореја промијенила Устав: Слиједи нуклеарни удар ако...

Свијет

Сјеверна Кореја промијенила Устав: Слиједи нуклеарни удар ако...

14 ч

0

  • Најновије

11

27

Минић са делегацијом Санкт Петербурга о наставку сарадње

11

22

Жена са крузера смрти се бори за живот: Заражена хантавирусом, стање јој се нагло погоршало

11

21

Бизарна ситуација у Хрватској: Незадовољан играч након полувремена отишао - кући

11

21

Додик: Наставићемо да градимо наше односе са Русијом на најбољи могући начин

11

12

Уручено одликовање Дмитријевичу: Израз љубави и привржености Српске Русији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner