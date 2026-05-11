Три особе страдале у ерупцији вулкана: Пронађени у загрљају

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пронађена су тијела три особе које су настрадале у ерупцији вулкана Дуконо на индонезијском острву Халмахера, саопштила је Национална агенција за кризну управу.
Тијела два мушкарца пронађена су данас, а тијело жене је откривено раније. Жртве које су данас пронађене идентификоване су као страни држављани старости 30 и 27 година, пренијела је агенција Антара. Званичници су потврдили да је овим завршена операција потраге и спасавања.
Како пише “Скај њуз”, двоје сингапурских држављана нађено је како се држе једно за друго под обрушеним стијенама, након ерупције вулкана Дуконо.
Иван Рамдани, шеф индонезијске спасилачке службе, рекао је да су тијела нађена током тешке операције због екстремно изазовног терена и падавина и да је у току аутопсија у локалној болници. Евакуацију су такође отежавале сталне ерупције из вулкана који избацује пепео од петка, када је вулкан избацио облак дима на висину од 10 километара.
Петнаест људи преживјело је ерупцију на планини, укључујући седам Сингапураца и осам Индонежана.
(Танјуг)
