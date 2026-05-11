Драма у Угриновцима: Драгомир пронашао "оловку" на гробљу, она му разнијела шаку

Пензионер Драгомир Д. (75) из Угриноваца мислио је да је пронашао обичну оловку на гробљу, али предмет је детонирао, што је довело до крвавог инцидента који му је умало разнио руку.
Док су се љекари у Ургентном центру борили да му спасу шаку од посљедица експлозије импровизованог пиштоља, у кући се одвијала права драма – његова супруга је чистила трагове крви, а полиција је кобно оружје пронашла сакривено у регалу, положено на роковник, пише Телеграф.
Бизаран инцидент почео је прије два дана, у суботу 9. маја, током пријеподневних часова. Драгомир Д. се, према његовим ријечима, налазио на локалном гробљу у Угриновцима гдје је на земљи примијетио метални предмет који је изгледом подсјећао на обичну хемијску оловку. Не слутећи да у рукама држи маскирано, напуњено и изузетно опасно импровизовано ватрено оружје, ставио га је у џеп и донио кући.
Иако је Драгомир првобитно покушао да објасни полицији да је до опаљења дошло случајно, када му је предмет испао из џепа током пресвлачења, свједочење његове супруге открило је праву истину.
Како је потврдила, Драгомир се вратио кући нешто послије 13 часова и сјео у собу, гдје је радознало почео да загледа и „испитује механизам“ необичног проналаска. Мирно поподне прекинуо је језив прасак. Када је жена утрчала у просторију, затекла је супруга са стравичним повредама, док је крв била посвуда.
Док је повријеђени човјек хитно транспортован у болницу, у кући су се одиграли додатни необични моменти. Прије него што је полицијска патрола стигла на адресу, супруга је, наводно у шоку, потпуно почистила трагове крви са пода и намјештаја.
Мистериозна „оловка“ је лоцирана – направа није била на мјесту експлозије, већ је пронађена сакривена у ормару. Мушкарац се у болници појавио око 14 часова, гдје су љекари одмах алармирали полицију. Дежурни љекар констатовао је тешке тјелесне повреде – устрелну рану десне шаке и тежак прелом костију.
Овакве направе су у криминалистичкој пракси познате као смртоносне замке. Ријеч је о импровизованом оружју које најчешће испаљује малокалибарску муницију (.22 LR). Будући да немају стандардне кочнице нити провјерене механизме окидања, изузетно су нестабилне. Сваки покушај расклапања или нестручног руковања готово редовно доводи до самоповрјеђивања.
Полиција наставља рад на овом случају како би се утврдило поријекло оружја и како је оно доспјело на јавну површину, преноси Информер.
