Мајка из Кентакија ухапшена јер је тетовирала дијете

Аутор:АТВ
Коментари:0
Жена из Кентакија ухапшена је под оптужбом за злостављање дјетета након што је у свом дому тетовирала једногодишњег сина. Државна полиција Кентакија реаговала је на пријаву о злостављању те на дјечаковој руци открила трагове тинте за тетовирање, пише Јунилад.
Брук Мекданијел (27) ухапшена је прије недјељу дана, након што су полицајци посјетили њен дом у Монтичелу у округу Адеир. Према налогу за хапшење, мајка је кућним апаратом за тетовирање оставила трајну тинту на кожи свог 22-мјесечног сина. У савезној држави Кентаки тетовирање дјеце млађе од 16 година сматра се нападом, односно злостављањем дјетета.
Србија
Драма на Сави у Београду: Полиција спасила брачни пар са бебом
Након доласка полиције, Мекданијел је признала да је тинта завршила на дјететовој кожи, али је устврдила да се радило о незгоди. Изјавила је да је "тетовирала властиту ногу, а дијете је пришло и гурнуло руку под апарат". Ипак, полицијски извјештај открива да су искази свједока у супротности са мајчином причом. Неколико свједока изјавило је полицајцима да је Мекданијел тетовирала дијете на његов захтјев. Према њиховим ријечима, објаснила им је да се ради о "парти тачкици" и да је дјечак сам хтио тетоважу.
Мекданијел се сада суочава са оптужбом за напад четвртог степена, односно злостављање дјетета, због инцидента који је на кожи њеног једногодишњег сина оставио малу црну тачку. Задржана је у регионалном затвору округа Адеир уз јемство од 5.000 долара. Датум појављивања пред судом још није јавно објављен.
Република Српска
Радуловић остао без већине, одборници ПДП-а "окренули леђа" СДС-овом начелнику
Мајчина тврдња да је дијете тетовирала случајно у супротности је са државним прописима о тетовирању. Правилник државе Кентаки изричито наводи да се поступак тетовирања не смије проводити на малољетнику без пристанка родитеља, али и да малољетник мора имати најмање 16 година за такав захват. Полиција је објавила да се истрага наставља, а случај је упућен Центру за социјални рад након што су на њеном имању откривени "ужасни" животни услови.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч1
Република Српска
2 ч4
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
11
27
11
22
11
21
11
21
11
12
Тренутно на програму