Мајка из Кентакија ухапшена јер је тетовирала дијете

11.05.2026 09:29

Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Жена из Кентакија ухапшена је под оптужбом за злостављање дјетета након што је у свом дому тетовирала једногодишњег сина. Државна полиција Кентакија реаговала је на пријаву о злостављању те на дјечаковој руци открила трагове тинте за тетовирање, пише Јунилад.

Брук Мекданијел (27) ухапшена је прије недјељу дана, након што су полицајци посјетили њен дом у Монтичелу у округу Адеир. Према налогу за хапшење, мајка је кућним апаратом за тетовирање оставила трајну тинту на кожи свог 22-мјесечног сина. У савезној држави Кентаки тетовирање дјеце млађе од 16 година сматра се нападом, односно злостављањем дјетета.

Након доласка полиције, Мекданијел је признала да је тинта завршила на дјететовој кожи, али је устврдила да се радило о незгоди. Изјавила је да је "тетовирала властиту ногу, а дијете је пришло и гурнуло руку под апарат". Ипак, полицијски извјештај открива да су искази свједока у супротности са мајчином причом. Неколико свједока изјавило је полицајцима да је Мекданијел тетовирала дијете на његов захтјев. Према њиховим ријечима, објаснила им је да се ради о "парти тачкици" и да је дјечак сам хтио тетоважу.

Мекданијел се сада суочава са оптужбом за напад четвртог степена, односно злостављање дјетета, због инцидента који је на кожи њеног једногодишњег сина оставио малу црну тачку. Задржана је у регионалном затвору округа Адеир уз јемство од 5.000 долара. Датум појављивања пред судом још није јавно објављен.

Мајчина тврдња да је дијете тетовирала случајно у супротности је са државним прописима о тетовирању. Правилник државе Кентаки изричито наводи да се поступак тетовирања не смије проводити на малољетнику без пристанка родитеља, али и да малољетник мора имати најмање 16 година за такав захват. Полиција је објавила да се истрага наставља, а случај је упућен Центру за социјални рад након што су на њеном имању откривени "ужасни" животни услови.

