Хорор на Калемегдану: Младић (24) избоден код сплава

У Ургентни центар у Београду протекле ноћи примљен је Р. С. (24) са убодним ранама нанијетим ножем.
Према незваничним информацијама, инцидент се догодио у близини једног познатог сплава на Калемегдану, али су околности напада и даље под велом мистерије.
Повријеђени младић је полицијским службеницима изнио тврдњу која је одмах постала предмет детаљне истраге. Наиме, он је навео да није учествовао у сукобу, већ да се на мјесту обрачуна нашао сасвим случајно.
"Стајао сам са стране и чекао девојку. У том тренутку је избила масовна туча групе младића, а ја сам извукао дебљи крај и задобио убоде", наводно је изјавио Р. С. током разговора са полицијом.
Љекари су констатовали двије убодне ране у пределу ногу. Иако степен повреда још увијек није званично категорисан, младић је задржан ради даљег указивања помоћи и дијагностике.
Како сазнајемо, инспектори су већ затражили снимке надзорних камера са околних објеката и самог прилаза Калемегдану како би се утврдило ко је потегао нож и да ли се прича повријеђеног младића поклапа са видео записима.
За сада нико није приведен, а полиција интензивно ради на расвјетљавању свих детаља овог ноћног напада.
О случају је обавјештено и надлежно тужилаштво, преноси Телеграф.
