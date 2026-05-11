Хорор на Калемегдану: Младић (24) избоден код сплава

АТВ
11.05.2026 09:02

Фото: Pexels

У Ургентни центар у Београду протекле ноћи примљен је Р. С. (24) са убодним ранама нанијетим ножем.

Према незваничним информацијама, инцидент се догодио у близини једног познатог сплава на Калемегдану, али су околности напада и даље под велом мистерије.

Повријеђени младић је полицијским службеницима изнио тврдњу која је одмах постала предмет детаљне истраге. Наиме, он је навео да није учествовао у сукобу, већ да се на мјесту обрачуна нашао сасвим случајно.

"Стајао сам са стране и чекао девојку. У том тренутку је избила масовна туча групе младића, а ја сам извукао дебљи крај и задобио убоде", наводно је изјавио Р. С. током разговора са полицијом.

Љекари су констатовали двије убодне ране у пределу ногу. Иако степен повреда још увијек није званично категорисан, младић је задржан ради даљег указивања помоћи и дијагностике.

Како сазнајемо, инспектори су већ затражили снимке надзорних камера са околних објеката и самог прилаза Калемегдану како би се утврдило ко је потегао нож и да ли се прича повријеђеног младића поклапа са видео записима.

За сада нико није приведен, а полиција интензивно ради на расвјетљавању свих детаља овог ноћног напада.

О случају је обавјештено и надлежно тужилаштво, преноси Телеграф.

