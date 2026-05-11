Скок цијена нафте за четири долара по барелу

Цијене нафте скочиле су за више од четири долара по барелу, након што су САД одбиле одговор Ирана на амерички мировни приједлог.

Цијена нафте скочиле су усљед забринутости да ће сукоб потрајати и да ће пловидба кроз Ормуски мореуз и даље бити паралисана, преноси Ројтерс.

Предсједник САД Доналд Трамп брзо је одбацио одговор Ирана на амерички мировни приједлог.

"Не свиђа ми се. Потпуно је неприхватљив", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".

САД су предложиле прекид борби прије почетка разговора о спорнијим питањима, укључујући ирански нуклеарни програм.

Неколико дана након што су САД изнијеле понуду с циљем поновног покретања преговора, Иран је објавио јуче одговор усмјерен на окончање рата на свим фронтовима, посебно у Либану, гдје се Израел бори против милитантне групације Хезболах, коју подржава Иран.

Техеран је затражио надокнаду ратне штете и нагласио ирански суверенитет над Ормуским мореузом, пренијела је иранска државна телевизија.

Иран је позвао САД да окончају поморску блокаду, гарантују да неће бити нових напада, укину санкције и прекину америчку забрану продаје иранске нафте, навела је новинска агенција "Тасним њуз".

Прије почетка рата 28. фебруара, кроз Ормуски мореуз пролазила је петина свјетског промета нафте и течног природног гаса, а овај пловни пут постао је кључна тачка притиска обје стране у сукобу.