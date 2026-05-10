Logo
Large banner

Залихе нафте у свијету се троше рекордном брзином

Аутор:

АТВ
10.05.2026 10:23

Коментари:

0
Нафта
Фото: Pixabay/McRonny

Свјетске резерве нафте се исцрпљују рекордном брзином усљед војних дејстава САД и Израела против Ирана, преносе медији.

"Свјетске залихе нафте се смањују рекордним темпом, јер рат у Ирану омета испоруке горива из Персијског залива, чиме се смањује заштитни механизам који ублажава шокове у снабдијевању", истиче се у тексту.

Како се истиче, нагло смањење резерви повећава ризик од још већих скокова цијена и могућег дефицита. Због тога владе и индустрија имају све мање могућности да ублаже посљедице губитка више од милијарду барела испорука, два мјесеца након готово потпуног затварања Ормузског мореуза.

"Оштро смањење залиха значи да ће тржиште остати рањиво на будуће поремећаје у снабдијевању, чак и након завршетка конфликта", упозоравају медији.

САД и Израел су 28. фебруара започели ударе на циљеве на територији Ирана, при чему је страдало више од три хиљаде људи. Осмог априла Вашингтон и Техеран су прогласили двонедељно примирје, али су преговори одржани у Исламабаду након тога завршени без резултата.

Двадесет првог априла САД су једнострано продужиле примирје до окончања дијалога о рјешавању кризе, истовремено уводећи блокаду иранских лука, уз обећање да ће је укинути након постизања споразума.

Због сукоба је готово у потпуности обустављен поморски саобраћај кроз Ормузски мореуз кључну руту за снабдијевање свјетског тржишта нафтом и течним природним гасом из земаља Персијског залива.

(Спутњик)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

тржиште

економија

Хормушки мореуз

Ормуски мореуз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сније на грани зима хладноћа вријеме

Друштво

Очекује нас снијег у мају: Метеоролози открили када стиже промјена времена

2 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Пуцњава у кафићу у Хрватској: Упуцан полицајац?

2 ч

0
Мара Пупчевић из Турсиновца код Шамца држи плетену корпу, коју је исплела.

Друштво

Мара из Шамца "плете" успјех: Њене корпе стигле до Америке и Кине

2 ч

2
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Саобраћајна незгода у Сарајеву: Двије особе повријеђене

2 ч

0

Више из рубрике

Њемачка уводи промјене у пензионом систему: Ево шта се мијења

Економија

Њемачка уводи промјене у пензионом систему: Ево шта се мијења

3 ч

0
Zagreb Hrvatska

Економија

Предузетник из Српске преузима култне хрватске брендове

19 ч

0
Црвене јагоде

Економија

Стигле прве домаће јагоде и трешње, ово су цијене

1 д

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Економија

Још један Лидл стиже у БиХ

1 д

0

  • Најновије

12

08

Испливали снимци: Погледајте како су искрцани први путници са брода смрти

11

53

Испливали нови детаљи: Хрватски полицајац и убица били комшије

11

39

Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

11

25

Додик: Право на самосталност Српске једино логично

11

20

ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner