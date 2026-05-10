Залихе нафте у свијету се троше рекордном брзином

Аутор:АТВ
Коментари:0
Свјетске резерве нафте се исцрпљују рекордном брзином усљед војних дејстава САД и Израела против Ирана, преносе медији.
"Свјетске залихе нафте се смањују рекордним темпом, јер рат у Ирану омета испоруке горива из Персијског залива, чиме се смањује заштитни механизам који ублажава шокове у снабдијевању", истиче се у тексту.
Како се истиче, нагло смањење резерви повећава ризик од још већих скокова цијена и могућег дефицита. Због тога владе и индустрија имају све мање могућности да ублаже посљедице губитка више од милијарду барела испорука, два мјесеца након готово потпуног затварања Ормузског мореуза.
"Оштро смањење залиха значи да ће тржиште остати рањиво на будуће поремећаје у снабдијевању, чак и након завршетка конфликта", упозоравају медији.
САД и Израел су 28. фебруара започели ударе на циљеве на територији Ирана, при чему је страдало више од три хиљаде људи. Осмог априла Вашингтон и Техеран су прогласили двонедељно примирје, али су преговори одржани у Исламабаду након тога завршени без резултата.
Двадесет првог априла САД су једнострано продужиле примирје до окончања дијалога о рјешавању кризе, истовремено уводећи блокаду иранских лука, уз обећање да ће је укинути након постизања споразума.
Због сукоба је готово у потпуности обустављен поморски саобраћај кроз Ормузски мореуз кључну руту за снабдијевање свјетског тржишта нафтом и течним природним гасом из земаља Персијског залива.
(Спутњик)
