Још један Лидл стиже у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Њемачки трговачки гигант Лидл наставља ширење по Босни и Херцеговини, а нова велика инвестиција планирана је и у Витезу, гдје су већ почеле прве припреме на једној од најатрактивнијих локација у средњој Босни.
Ријеч је о парцели смјештеној у познатој пословној зони уз магистрални пут Сарајево – Травник, која годинама важи за једну од најважнијих трговачких дестинација у овом дијелу земље.
БиХ
''Шмит ће нестати из БиХ одлуком Савјета безбједности''
Иако званична градња још није почела нити је постављена табла са подацима о инвестицији, на терену су већ примјетне прве припреме и мањи радови.
Према информацијама портала "БизнисИнфо.ба", Лидл је већ уписао парцелу у своје власништво, док се почетак интензивнијих грађевинских активности очекује ускоро.
Нова продавница биће смјештена на самом улазу у пословну зону у којој послују бројне домаће и међународне компаније.
Велика предност нове локације јесте непосредна близина магистралног пута Сарајево – Травник, једне од најфреквентнијих саобраћајница у Босни и Херцеговини.
БиХ
''Гранични прелаз Градишка је споменик пропасти БиХ''
То ће будућем маркету омогућити одличну повезаност са центром Витеза, али и околним општинама и градовима средње Босне.
Због великог броја купаца који свакодневно пролазе овим дијелом земље, долазак Лидла у Витез сматра се једним од најважнијих пословних потеза у локалном трговачком сектору посљедњих година.
Подсјећања ради, Лидл је раније већ започео изградњу једног објекта у Невић Пољу, између Витеза и Травника, код скретања за Нови Травник.
Бања Лука
Додик одговорио Савић-Бањац: Дајте локације, родитеље не занимају саопштења
То показује да њемачки трговачки ланац има озбиљне планове за средњу Босну, а пословна зона у Витезу била је локација коју компанија практично није могла заобићи.
Лидл је већ изградио или тренутно гради десетине објеката широм Босне и Херцеговине.
Истовремено је завршен и главни дистрибутивни центар компаније у Кисељаку, који представља један од највећих логистичких пројеката у домаћем трговачком сектору посљедњих година.
Вриједност тог пројекта процјењује се на око 100 милиона евра.
Према ранијим најавама, прве Лидл продавнице у Босни и Херцеговини требало би да буду отворене крајем ове или почетком наредне године, иако званичан датум почетка рада још није потврђен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
58
18
47
18
40
18
34
18
23
Тренутно на програму