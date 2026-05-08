Још један Лидл стиже у БиХ

Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац
Фото: Pixabay/ChriskyKey

Њемачки трговачки гигант Лидл наставља ширење по Босни и Херцеговини, а нова велика инвестиција планирана је и у Витезу, гдје су већ почеле прве припреме на једној од најатрактивнијих локација у средњој Босни.

Ријеч је о парцели смјештеној у познатој пословној зони уз магистрални пут Сарајево – Травник, која годинама важи за једну од најважнијих трговачких дестинација у овом дијелу земље.

Иако званична градња још није почела нити је постављена табла са подацима о инвестицији, на терену су већ примјетне прве припреме и мањи радови.

Већ уписана парцела

Према информацијама портала "БизнисИнфо.ба", Лидл је већ уписао парцелу у своје власништво, док се почетак интензивнијих грађевинских активности очекује ускоро.

Нова продавница биће смјештена на самом улазу у пословну зону у којој послују бројне домаће и међународне компаније.

Велика предност нове локације јесте непосредна близина магистралног пута Сарајево – Травник, једне од најфреквентнијих саобраћајница у Босни и Херцеговини.

То ће будућем маркету омогућити одличну повезаност са центром Витеза, али и околним општинама и градовима средње Босне.

Због великог броја купаца који свакодневно пролазе овим дијелом земље, долазак Лидла у Витез сматра се једним од најважнијих пословних потеза у локалном трговачком сектору посљедњих година.

Раније започета градња код Травника

Подсјећања ради, Лидл је раније већ започео изградњу једног објекта у Невић Пољу, између Витеза и Травника, код скретања за Нови Травник.

То показује да њемачки трговачки ланац има озбиљне планове за средњу Босну, а пословна зона у Витезу била је локација коју компанија практично није могла заобићи.

Лидл је већ изградио или тренутно гради десетине објеката широм Босне и Херцеговине.

Истовремено је завршен и главни дистрибутивни центар компаније у Кисељаку, који представља један од највећих логистичких пројеката у домаћем трговачком сектору посљедњих година.

Вриједност тог пројекта процјењује се на око 100 милиона евра.

Према ранијим најавама, прве Лидл продавнице у Босни и Херцеговини требало би да буду отворене крајем ове или почетком наредне године, иако званичан датум почетка рада још није потврђен.

