Додик одговорио Савић-Бањац: Дајте локације, родитеље не занимају саопштења

Док се у другим градовима Републике Српске вртићи граде и отварају нова мјеста за дјецу, у Бањалуци се и даље углавном одржавају конференције за медије и пребацује одговорност, поручио је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
Реагујући на данашње изјаве градског менаџера Бањалуке Мирне Савић Бањац, Додик је у изјави за Срну поручио да СНСД више не жели да учествује у бесконачним расправама о томе "ко је коме слао дописе", већ да јавно и јасно тражи да Град Бањалука обезбиједи оно без чега ниједан пројекат не може почети, а то су локације, дозволе и комплетна документација.
"Немамо више времена за политичка препуцавања и конференције. Дајте локације, дајте дозволе и да градимо вртиће. То грађане занима. Родитеље не интересују саопштења и административна пребацивања одговорности, него када ће њихово дијете добити мјесто у вртићу", нагласио је Додик.
Он истиче да средства за изградњу вртића постоје и да се пројекти широм Републике Српске већ реализују, док се у Бањалуци мјесецима говори о истим проблемима без конкретних помака.
"Кроз програм који се финансира из буџета предсједника Републике Српске, већ је обухваћено више од 18 милиона КМ и вртићи се граде широм Српске. Тамо гдје су испуњени услови радови су почели. Само у Бањалуци и даље слушамо исте приче", навео је Додик.
Додао је да СНСД не жели да се јавности пласира слика како је проблем у финансирању, јер средства никада нису била спорна.
"Проблем није новац. Проблем је што још немамо завршене процедуре које су неопходне да би багери изашли на терен. Потребне су локације са ријешеним имовинско-правним односима и усклађене са важећим регулационим плановима како би се дозволе могле издати што прије и како би градња почела још ове године", рекао је Додик.
Он је позвао Градску управу да јавно саопшти у којем року је спремна издати грађевинске дозволе за сваки појединачни објекат.
"Јавно тражимо да кажете за колико дана сте спремни издати грађевинске дозволе за сваки вртић појединачно. Грађани заслужују јасне рокове и конкретне одговоре, а не нове конференције и нова објашњења", поручио је Додик.
Он се осврнуо и на тврдње градске администрације о новим мјестима у вртићима, наводећи да грађани морају знати разлику између отварања нових капацитета и "поновног отварања већ постојећих објеката".
"Не можемо јавности представљати као велики успјех поновно отварање вртића који су раније затворени. Грађани очекују нове објекте и нова мјеста за дјецу. Исто тако, јавност има право да зна да ли вртић на Паприковцу има употребну дозволу и у којој је фази комплетна процедура", указао је Додик.
Он је нагласио да СНСД и Кабинет предсједника Републике Српске остају спремни да пројекат реализују одмах по испуњавању услова.
"Овдје није ријеч о политици, него о дјеци и родитељима. Ми не бјежимо од одговорности и не тражимо изговоре. Вртићи се широм Републике Српске граде и могу се градити и у Бањалуци, али за то неко мора завршити свој дио посла", закључио је Додик.
