Стевандић за АТВ из Москве: С Русијом нас веже побједа над злом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је делегација Српске на обиљежавању Дана побједе у Русији, јер нас с Русијом веже побједа доброг над злом.
Како је нагласио, наша делегација представља народ који је извојевао побједу над нацизмом, те поштује жртву руског народа у Другом свјетском рату.
Република Српска
Шуме Српске: Губитак мањи за 6,6 милиона КМ
"Српска има усвојене стратешке принципе за спољну и унутрашњу политику. Не долазимо ми зато што је неко платио него зато што смо представници народа који је извојевао највећу побједу у човјечанству против највећег зла - фашизма и нацизма", рекао је Стевандић медијима из Републике Српске у Москви, међу којима је и АТВ.
Додао је да нас с Русијом веже идеја побједе мира, побједе добра над злим.
"Ми не калкулишемо са историјом, не дозвољавамо њену ревизију и не дозвољавамо да нас поново угрозе они који су то жељели 1945. године", рекао је Стевандић.
Он је истакао да се суверенизам вратио у Европу и да Српска у томе није усамљена.
Република Српска
"Измјене закона у складу са жељама оних на које се односи"
"Бриселска биркоратија не показује никакав прагматизам да се заштити мир у свијету, као што то ради Русија. Они желе да извојују побједу понижавањем оних који су војно јачи. Не могу се подржавати `Азовски батаљони`, то је антицивилизацијски процес", рекао је Стевандић.
Он је нагласио да се Српска нада миру и да ће на њему највише профитирати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
16
01
15
56
15
52
15
46
15
43
Тренутно на програму