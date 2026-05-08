Стевандић за АТВ из Москве: С Русијом нас веже побједа над злом

АТВ
08.05.2026 15:26

Ненад Стевандић у Москви разговарао с новинарима из Републике Српске уочи прославе Дана побједе над фашизмом
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је делегација Српске на обиљежавању Дана побједе у Русији, јер нас с Русијом веже побједа доброг над злом.

Како је нагласио, наша делегација представља народ који је извојевао побједу над нацизмом, те поштује жртву руског народа у Другом свјетском рату.

"Српска има усвојене стратешке принципе за спољну и унутрашњу политику. Не долазимо ми зато што је неко платио него зато што смо представници народа који је извојевао највећу побједу у човјечанству против највећег зла - фашизма и нацизма", рекао је Стевандић медијима из Републике Српске у Москви, међу којима је и АТВ.

Додао је да нас с Русијом веже идеја побједе мира, побједе добра над злим.

"Ми не калкулишемо са историјом, не дозвољавамо њену ревизију и не дозвољавамо да нас поново угрозе они који су то жељели 1945. године", рекао је Стевандић.

Он је истакао да се суверенизам вратио у Европу и да Српска у томе није усамљена.

"Бриселска биркоратија не показује никакав прагматизам да се заштити мир у свијету, као што то ради Русија. Они желе да извојују побједу понижавањем оних који су војно јачи. Не могу се подржавати `Азовски батаљони`, то је антицивилизацијски процес", рекао је Стевандић.

Он је нагласио да се Српска нада миру и да ће на њему највише профитирати.

