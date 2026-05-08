Пацијенткиња из Бањалуке успјешно транспортована у Београд

Аутор:

АТВ
08.05.2026 14:05

Припадници Управе за ваздухопловство Републике Српске у сарадњи са медицинском екипом данас су успјешно транспортовали четрдесеттрогодишњу пацијенткињу из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци до Клиничког центра Србије ради хитног оперативног захвата и третмана анеуризме церебралне артерије.

"Транспорт је обављен по унапријед прописаним безбједносним и медицинским протоколима, уз ангажовање стручних тимова обје здравствене установе", саопштено је из ове управе.

Пацијенткиња је предата неурохируршком тиму Клиничког центра Србије ради даљег дијагностичко терапијског поступка.

Из ове управе је наглашено да ће наставити своју мисију помагања и спасавања становништва.

