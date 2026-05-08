Увреде и пријетње Милошу Лукићу због најаве промоције књиге о Приједору

Најава промоције књиге "Одбрана Приједора 1992. године" аутора Бориса Радаковића изазвала је бурне реакције на друштвеним мрежама, а директор Службеног гласника Републике Српске Милош Лукић нашао се на удару бројних увреда, псовки и порука мржње.
Умјесто разговора о садржају књиге и аргументоване расправе о теми коју обрађује, друштвене мреже преплавили су коментари у којима се вријеђају и аутор, и издавач, али и српски народ у цјелини.
Лукић је на друштвеној мрежи Икс објавио видео у којем чита дио коментара пристиглих након најаве промоције у Приједору. Како је навео, књига још није ни стигла у књижаре, али су многи већ донијели суд о њој.
- Ово није само књига о одбрани Приједора већ и одбрани истине - поручио је Лукић у објави.
Међутим, услиједиле су бројне увреде и тешке квалификације. У појединим коментарима Република Српска назива се "геноцидном творевином", док су Срби вријеђани на националној основи.
Умјесто позивнице на промоцију!— Miloš Lukić (@tnjiteras) May 8, 2026
“четничуљак” омиљена ријеч из коментара! pic.twitter.com/gPbh2Hc4b2
Лукић је у видеу иронично примијетио да су се "стручњаци" појавили и прије него што је књига објављена, указујући да је мало ко од оних који коментаришу уопште прочитао њен садржај.
Посебно забрињава чињеница да су поједини коментари прешли границу пристојне комуникације и прерасли у отворени говор мржње, са увредама, псовкама и порукама које су изазвале бројне реакције јавности.
Цијели случај поново је отворио питање колико је у БиХ могуће разговарати о ратним темама без тензија, етикетирања и међусобних увреда, посебно када се ради о темама које и данас изазивају снажне подјеле у јавности.
Промоција књиге "Одбрана Приједора 1992. године" биће одржана у Приједору, а судећи по реакцијама на друштвеним мрежама, интересовање јавности за овај догађај већ је велико.
