Logo
Large banner

Увреде и пријетње Милошу Лукићу због најаве промоције књиге о Приједору

Аутор:

АТВ
08.05.2026 12:21

Коментари:

0
Увреде и пријетње Милошу Лукићу због најаве промоције књиге о Приједору

Најава промоције књиге "Одбрана Приједора 1992. године" аутора Бориса Радаковића изазвала је бурне реакције на друштвеним мрежама, а директор Службеног гласника Републике Српске Милош Лукић нашао се на удару бројних увреда, псовки и порука мржње.

Умјесто разговора о садржају књиге и аргументоване расправе о теми коју обрађује, друштвене мреже преплавили су коментари у којима се вријеђају и аутор, и издавач, али и српски народ у цјелини.

Лукић је на друштвеној мрежи Икс објавио видео у којем чита дио коментара пристиглих након најаве промоције у Приједору. Како је навео, књига још није ни стигла у књижаре, али су многи већ донијели суд о њој.

- Ово није само књига о одбрани Приједора већ и одбрани истине - поручио је Лукић у објави.

Међутим, услиједиле су бројне увреде и тешке квалификације. У појединим коментарима Република Српска назива се "геноцидном творевином", док су Срби вријеђани на националној основи.

Лукић је у видеу иронично примијетио да су се "стручњаци" појавили и прије него што је књига објављена, указујући да је мало ко од оних који коментаришу уопште прочитао њен садржај.

Посебно забрињава чињеница да су поједини коментари прешли границу пристојне комуникације и прерасли у отворени говор мржње, са увредама, псовкама и порукама које су изазвале бројне реакције јавности.

Цијели случај поново је отворио питање колико је у БиХ могуће разговарати о ратним темама без тензија, етикетирања и међусобних увреда, посебно када се ради о темама које и данас изазивају снажне подјеле у јавности.

Промоција књиге "Одбрана Приједора 1992. године" биће одржана у Приједору, а судећи по реакцијама на друштвеним мрежама, интересовање јавности за овај догађај већ је велико.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милош Лукић

пријетње

увреде

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Наша дужност да будућим генерацијама преносимо истину о борби против фашизма

20 мин

0
Потписан споразум о пројектима за расељена лица и повратнике

Република Српска

Потписан споразум о пројектима за расељена лица и повратнике

32 мин

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Повеља општине Фоча премијеру Минићу

1 ч

0
Драшко Станивуковић и Тања Вукомановић

Република Српска

Тања Вукомановић замијенила Игора Црнатка

1 ч

3

  • Најновије

12

38

Талачка криза у Њемачкој, град блокиран

12

23

Додик: Српски народ оставио дубок траг страдања, али и непоколебљиве храбрости и пожртвованости

12

21

Увреде и пријетње Милошу Лукићу због најаве промоције књиге о Приједору

12

18

Каран: Наша дужност да будућим генерацијама преносимо истину о борби против фашизма

12

15

Формиран предмет против Зијада Крњића због граничног прелаза Градишка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner