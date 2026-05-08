Ево како ће сутра функционисати градски превоз у Бањалуци

Како су саопштили из Градске управе Бањалука, аутобуси јавног градског и приградског превоза сутра ће саобраћати по празничном реду вожње, односно по реду вожње као недјељом.
Због обиљежавања Дана побједе над фашизмом, сутра ће бити обустављен саобраћај у Улици краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од Алеја светог Саве до Улице Марије Бурсаћ, у времену од 10.30 до 12.30 часова.
"За вријеме трајања обуставе саобраћаја на линијама јавног превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра И Карађорђевића, дио од Алеје Светог Саве до Булевара цара Душана, биће извршено преусмјеравање аутобуса из смјера сјевера из Улице Краља Петра И Карађорђевића десно улицама Вука Караџића, Ранка Шипке, лијево на транзит до кружног тока, Булевар цара Душана и даље регистрованом трасом, а у супротном смјеру аутобуси саобраћају регистрованом трасом, односно улицама Книнска, Видовданска и даље постојећом трасом", саопштили су из Градске управе.
За вријеме трајања обуставе, саобраћај ће регулисати и преусмјеравати припадници МУП Српске.
