Жељко Јоксимовић се обратио Бањалучанима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Регионална музичка звијезда Жељко Јоксимовић припрема два велика концерта – 20. јуна на тврђави Кастел у Бањалуци и 27. јуна у Зетра у Сарајеву.
Тим поводом Јоксимовић је на свом Инстаграм профилу покренуо специјални серијал у којем одговара на питања публике и открива ексклузивне приче са концерата које је током година одржавао.
У једном од одговора присјетио се и великог концерта на стадиону Кошево, када је због специфичних услова настао неочекиван проблем са концертним клавиром.
"Посљедњи концерт у Сарајеву био је прије 10 година на стадиону Кошево, гдје сам потпуно промјенио сет листу и имали смо прави концертни клавир. Продукција је неколико дана радила припреме само за клавир. Била је велика врућина и влага, а у таквим условима штим клавира мора да се ради на свака два сата. Онда падне ноћ, све се охлади, жице се затегну и штим се потпуно поремети“, рекао је Јоксимовић.
Он је открио да је проблем постао очигледан управо током завршнице концерта.
"Наштимовали смо клавир, имали пробу и био сам сигуран да ће све бити савршено. Међутим, током посљедње пјесме сједам за клавир, почињем да свирам и чујем да је једна октава потпуно раштимована. Али нема стајања – мораш да пјеваш и наставиш даље“, испричао је кроз осмијех Јоксимовић.
Одговарајући на питања фанова, Јоксимовић је открио и којом пјесмом ће завршити концерт у Бањалуци.
"Концерт на Кастелу завршићемо пјесмом ‘Можда је то љубав’", поручио је.
Публику у Бањалуци и Сарајеву очекују вишесатни концерти са највећим хитовима, посебном продукцијом и емотивним ретроспективама које су обиљежиле вишедеценијску каријеру једног од најпопуларнијих регионалних извођача.
