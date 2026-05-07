АТВ у Москви: Све спремно за Дан побједе 9. мај

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин састаће се у Кремљу са делегацијом Републике Српске која ће присуствовати и прослави Дана побједе, 9. маја, саопштено је из руске Амбасаде у БиХ.
У саставу делегације су предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Припреме за велику Параду побједе приведене су крају. Изведена је генерална проба најважније церемоније. У Москви је и екипа АТВ-а. Како теку припреме погледајте у видео прилогу у наставку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму