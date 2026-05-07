У Њемачкој отет бизнисмен из БиХ

07.05.2026 21:10

Исмет К. бизнисмен из БиХ отет у Њемачкој
Њемачка полиција већ двије седмице безуспјешно трага за Исметом К. (51), бизнисменом из БиХ, којег су непознати починиоци отели на шумском путу у близини берлинског насеља Вајдманслуст.

Од тада нема никаквог трага о њему, због чега су полиција и тужилаштво приморани да потраже помоћ јавности.

Како је потврдио портпарол берлинског тужилаштва, државни тужилац Михаел Пецолд, "бизнисмен је 23. априла у 11:15 часова од стране за сада непознатих мушкараца, вјероватно уз примјену силе, убачен у бијели комби, транспортер и одвезен. Од тада му се губи сваки траг.“

Не зна се да ли је жив

Да ли је Исмет К. још жив, истражитељи не могу да кажу. Пецолд је навео: "До сада није било никаквог контакта отмичара са породицом отетог нити са особама из његовог окружења".

Полиција и тужилаштво не искључују могућност тешког кривичног дјела. Због тога је истрагу преузела 3. комисија за убиства при Криминалистичкој полицији Берлина.

Могућ финансијски мотив

Као мјесто отмице наведена је раскрсница на сјеверу Берлина.

Да ли је прије отмице било пријетњи или захтјева за новац, Пецолд није желио да коментарише због истраге, али је додао:

"Истражни подаци указују да финансијски мотив није искључен".

Како већ двије седмице нема никаквог трага од Исмета К., полиција се зато данас обратила јавности, тражећи свједоке који могу да дају информације о његовом боравишту или који су 23. априла на Волфахер Пфад у Вајдманслусту видјели отмицу.

Додали су да се наводно све десило код кућног броја 3 када се зауставио бијели комби, а непознати починиоци држављанина БиХ насилно убацили унутра, затворили врата и одвезли га у непознатом правцу, пишу "Независне новине".

