Ово привлачи змије као магнет, а многи то држе у дворишту

Аутор:

АТВ
07.05.2026 20:52

Змија у лишћу
Фото: Pexel/Sage Raven

Двориште изгледа сређено, биљке миришу лијепо, трава је покошена, али поједине ствари привлаче змије као магнет. Било би добро да обратите пажњу шта држите у дворишту

Замислите да изађете у двориште боси, са кафом у руци, и угледате како се нешто дугачко провлачи поред саксије.

Срце стане, кафа се пролије, а паника остане данима. Истина је непријатна, али корисна: змије готово никад не долазе случајно, већ зато што сте им, сасвим несвјесно, поставили тепих добродошлице.

Постоје тачно 4 мириса који привлаче змије ближе кући него што мислите, а већина људи их свакодневно оставља око куће.

Змије не траже људе – траже мир, влагу и храну. Када осете да је терен погодан, остају.

Многи мисле да је довољно покосити траву, али прави проблем лежи у ситницама које нико не примјећује, све док не буде касно.

Мирис хране и остаци са роштиља

Послије доброг роштиља, масноћа са решетке и ситни комадићи меса остају у трави. Тај мирис не привлачи директно гмизавце, већ мишеве, пацове и инсекте. А мишеви су за змију оно што је за вас топла векна хљеба.

Дворишта гдје се често пече месо, а сто се не пере темељно, постају омиљено ловиште.

Слатки мирис воћа које трули у трави

Двије-три шљиве или јабуке испод дрвета дјелују безазлено. Међутим, када почну да ферментишу, шире мирис који дозива осе, мраве и глодаре. Тако се ствара цијели ланац исхране, а змије га прате као ГПС.

Ово је један од најчешћих разлога зашто се гмизавци у башти појављују у августу и септембру.

Влажни и устајали мириси који маме змије око куће

Змије обожавају хладно и мокро. Стара гомила грања, влажно лишће у ћошку, канта са устајалом водом за заливање, све то шаље сигнал „овдје је безбједно“.

Уклоните даске наслагане уз зид, испразните старе саксије и преврните канте послије кише.

Јаке биљке које индиректно привлаче змије

Ово изненади многе. Лаванда, невен и друге мирисне биљке саме по себи не маме гмизавце, али привлаче ројеве инсеката. Тамо гдје има инсеката, има и жаба и мишева, а ту се змија осјећа као у ресторану са шведским столом.

Скривени сигнали у дворишту које људи превиде

Поред мириса, постоји још једна ствар на коју мало ко обраћа пажњу, а то су топле равне површине.

Бетонске плоче, црне фолије, стари лимови и наслагане цигле дању упију топлоту, а увече зраче. Змија ће ту доћи да се грије, пише Крстарица.

Ако уз то имате и рупу у темељу или пукотину у зиду, добили сте савршен апартман за њих.

Шта заиста одбија змије од куће

Интернет је препун митова о бијелом луку и нафталину. Реалност је приземнија. Змије не подносе отворен, чист и сув простор без плијена.

Најбољи „спреј“ против њих је грабуља и косилица.

Савјети

  • Косите траву на 5 до 7 цм, не више
  • Затварајте канте за смеће поклопцем
  • Скупљајте пало воће сваки други дан
  • Склоните храну за љубимце са отвореног

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

