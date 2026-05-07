Ово привлачи змије као магнет, а многи то држе у дворишту

Двориште изгледа сређено, биљке миришу лијепо, трава је покошена, али поједине ствари привлаче змије као магнет. Било би добро да обратите пажњу шта држите у дворишту
Замислите да изађете у двориште боси, са кафом у руци, и угледате како се нешто дугачко провлачи поред саксије.
Срце стане, кафа се пролије, а паника остане данима. Истина је непријатна, али корисна: змије готово никад не долазе случајно, већ зато што сте им, сасвим несвјесно, поставили тепих добродошлице.
Постоје тачно 4 мириса који привлаче змије ближе кући него што мислите, а већина људи их свакодневно оставља око куће.
Змије не траже људе – траже мир, влагу и храну. Када осете да је терен погодан, остају.
Многи мисле да је довољно покосити траву, али прави проблем лежи у ситницама које нико не примјећује, све док не буде касно.
Послије доброг роштиља, масноћа са решетке и ситни комадићи меса остају у трави. Тај мирис не привлачи директно гмизавце, већ мишеве, пацове и инсекте. А мишеви су за змију оно што је за вас топла векна хљеба.
Дворишта гдје се често пече месо, а сто се не пере темељно, постају омиљено ловиште.
Двије-три шљиве или јабуке испод дрвета дјелују безазлено. Међутим, када почну да ферментишу, шире мирис који дозива осе, мраве и глодаре. Тако се ствара цијели ланац исхране, а змије га прате као ГПС.
Ово је један од најчешћих разлога зашто се гмизавци у башти појављују у августу и септембру.
Змије обожавају хладно и мокро. Стара гомила грања, влажно лишће у ћошку, канта са устајалом водом за заливање, све то шаље сигнал „овдје је безбједно“.
Уклоните даске наслагане уз зид, испразните старе саксије и преврните канте послије кише.
Ово изненади многе. Лаванда, невен и друге мирисне биљке саме по себи не маме гмизавце, али привлаче ројеве инсеката. Тамо гдје има инсеката, има и жаба и мишева, а ту се змија осјећа као у ресторану са шведским столом.
Поред мириса, постоји још једна ствар на коју мало ко обраћа пажњу, а то су топле равне површине.
Бетонске плоче, црне фолије, стари лимови и наслагане цигле дању упију топлоту, а увече зраче. Змија ће ту доћи да се грије, пише Крстарица.
Ако уз то имате и рупу у темељу или пукотину у зиду, добили сте савршен апартман за њих.
Шта заиста одбија змије од куће
Интернет је препун митова о бијелом луку и нафталину. Реалност је приземнија. Змије не подносе отворен, чист и сув простор без плијена.
Најбољи „спреј“ против њих је грабуља и косилица.
