Опасна гљивична болест вреба псе, симптоми се често игноришу

04.05.2026 12:18

Животиња пас
Фото: pexels/ Chirag Captures

Пошто не постоји вакцина нити специфична превенција за бластомикозу, кључно је да власници паса буду свјесни ризика које она представља.

Наши кућни љубимци су чланови породице и ми чинимо све што можемо да их заштитимо. Једна од опасности које многи нису свјесни је бластомикоза, озбиљна и потенцијално фатална гљивична инфекција.

Шта је бластомикоза?

Бластомикоза је болест коју изазива гљивица која природно живи у земљишту. Инфекција настаје када пас удахне микроскопске споре из контаминираног земљишта, које затим улазе у плућа.

Пси који проводе доста времена напољу и воле да копају по влажној земљи су највише изложени ризику, јер се споре тако лако удишу у респираторни систем. Када се једном нађу у тијелу, гљивица се може размножити у плућима и проширити по цијелом тијелу, узрокујући болест опасну по живот.

Иако је болест ендемска углавном у дијеловима Сјеверне Америке, изузетно ријетко се јавља у Европи и обично се сматра увезеном или спорадичном болешћу.

Симптоми и рано препознавање

Др Еби Остроник из Ветеринарског специјалистичког центра у Чикагу објашњава да се неће свака животиња која дође у контакт са гљивицом нужно разболети. Међутим, с обзиром на то да не постоје вакцине нити поуздане превентивне мјере, рано препознавање симптома је кључно.

Симптоми бластомикозе код паса могу укључивати упоран, сув или иритантни кашаљ, апатију, губитак апетита и грозницу. Такође се могу јавити храмање, промене на очима ао што су упала, губитак вида или оток, као и кожне лезије или ране са исцедком.

Власници паса који примете сумњиве симптоме треба одмах да контактирају свог ветеринара. Бластомикоза се често дијагностикује путем анализе урина, а рано откривање може бити кључно за исход лијечења.

