Опасна гљивична болест вреба псе, симптоми се често игноришу

Пошто не постоји вакцина нити специфична превенција за бластомикозу, кључно је да власници паса буду свјесни ризика које она представља.
Наши кућни љубимци су чланови породице и ми чинимо све што можемо да их заштитимо. Једна од опасности које многи нису свјесни је бластомикоза, озбиљна и потенцијално фатална гљивична инфекција.
Бластомикоза је болест коју изазива гљивица која природно живи у земљишту. Инфекција настаје када пас удахне микроскопске споре из контаминираног земљишта, које затим улазе у плућа.
Пси који проводе доста времена напољу и воле да копају по влажној земљи су највише изложени ризику, јер се споре тако лако удишу у респираторни систем. Када се једном нађу у тијелу, гљивица се може размножити у плућима и проширити по цијелом тијелу, узрокујући болест опасну по живот.
Иако је болест ендемска углавном у дијеловима Сјеверне Америке, изузетно ријетко се јавља у Европи и обично се сматра увезеном или спорадичном болешћу.
Др Еби Остроник из Ветеринарског специјалистичког центра у Чикагу објашњава да се неће свака животиња која дође у контакт са гљивицом нужно разболети. Међутим, с обзиром на то да не постоје вакцине нити поуздане превентивне мјере, рано препознавање симптома је кључно.
Симптоми бластомикозе код паса могу укључивати упоран, сув или иритантни кашаљ, апатију, губитак апетита и грозницу. Такође се могу јавити храмање, промене на очима ао што су упала, губитак вида или оток, као и кожне лезије или ране са исцедком.
Власници паса који примете сумњиве симптоме треба одмах да контактирају свог ветеринара. Бластомикоза се често дијагностикује путем анализе урина, а рано откривање може бити кључно за исход лијечења.
