Трик за блиставо чисте прозоре: Потребна вам је само једна ствар

Прање прозора за многе је једна од најомраженијих кућних обавеза, понајвише због досадних трагова који остају чим се стакло осуши.
Иако су полице продавница пуне разних хемикалија, рјешење за савршено чисте прозоре заправо се крије у једном сасвим неочекиваном производу из вашег дома.
Ријеч је о омекшивачу за веш – трику који годинама користе собарице у луксузним хотелима како би огромне стаклене површине одржавале беспријекорно чистим у рекордном року.
За разлику од стандардних средстава за чишћење, која често имају јак и неугодан мирис и захтијевају дуго полирање, омекшивач има потпуно другачији ефекат.
Осим што уклања нечистоће, он на стаклу ствара невидљиви заштитни слој. Захваљујући томе, прашина се теже задржава, а капи кише једноставно клизе низ површину. То значи да ћете прозоре морати прати знатно рјеђе него раније.
Додатни плус је пријатан мирис – ваш дом ће након чишћења мирисати на свјеже опран веш, без тешких хемијских испарења.
Поступак је врло једноставан и не захтијева посебну опрему:
Резултати су видљиви одмах – стакла остају чиста, без трагова и додатног полирања.
Иако је трик ефикасан, стручњаци упозоравају на неколико важних детаља:
не претјерујте с количином омекшивача, јер може оставити трагове увијек користите чисту крпу како не бисте размазивали прљавштину
Високе температуре узрокују брзо сушење текућине, што може довести до појаве флека. Најбоље вријеме за чишћење су облачни дани или рано јутро.
Овај трик не само да даје одличне резултате, већ и штеди новац јер нема потребе за скупим средствима за чишћење.
Прљавштина се уклања брже, а додатно полирање готово да није потребно. Ако желите да ваши прозори изгледају као у хотелима с пет звјездица, омекшивач за веш могао би постати ваше ново омиљено средство за чишћење, преноси Дневно.
