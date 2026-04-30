Колико меса по особи да купите за роштиљ на 1. мај

Слободан дан за први мај савршена је прилика за припрему роштиља! Набавите све на вријеме и откријте колико је меса и поврћа потребно припремити по особи.
Празник рада мирише на роштиљ и дружења с породицом и пријатељима у природи уз фину храну и пиће.
Храна припремљена на роштиљу коју једемо на отвореном, уз драге људе, увијек има некако посебно фин укус, зар не? Пред нама је продужени викенд, идеалан за роштиљање, па ако планирате окупљање уз храну провјерите временску прогнозу, одаберите најповољнији термин и локацију, па купите све састојке на вријеме, на сам Празник рада ипак ништа неће радити.
У наставку доносимо одговор на вјечно питање: колико меса по особи за роштиљ треба купити и припремити?
Стандардна препорука гласи да за оброк треба бити 300 до 400 грама сировог меса по особи. За десет људи, то би било три до четири килограма меса. Наравно, све зависи од тога кога позивате на своје дружење.
Хоће ли то бити 10 кршних спортиста великог апетита или долазе и дјеца, ситније жене и да ли ће међу гостима бити и вегетаријанаца?
Такође, нису једнако заситна пилећа прса и царско месо, а припремате ли месо с костима додајте 10-20 посто на предвиђену грамажу због отпада. Планирате ли припремати и неки издашнији прилог, попут кромпира, такође ће се појести мање меса него када се једе само уз салату и хљеб.
Ако немате вагу, бројите комаде.
Ви најбоље знате које месо ваши гости највише воле, али најчешће се купују ћевапи, кобасице, откоштена вратина и царско месо од свињетине, те откоштени батак и карабатак или бијело месо од пилетине. Када размишљате о томе колико меса по особи треба купити за роштиљ пазите и на грамажу јер нису сви комади меса једнако велики.
За десетак људи планирајте отприлике овако. Нека сваком госту иде по један до два комада пилетине, један већи комад свињетине и два до три ћевапа. Више од тога тешко да ће ико појести. Ако сте од оних који више воле да остане него да фали, ћевапа по особи нека буде четири, што је порција која се добија у ресторанима и заиста већини буде довољна. Уосталом, ако меса остане можете га јести и за вечеру или чак сутрадан.
Осим меса, на роштиљу можете припремити и неке врсте поврћа, за које се често на дружењима отимају и највећи месоједи.
Најпрактичније ће бити тиквице, паприка, те шампињони. Ако вам се не да окретати једну по једну гљиву, испробајте трик с фолијом. У алуминијску фолију замотајте гљиве пререзане на пола, зачињене уљем, сољу, бибером и зачинима по укусу. Фолију добро затворите и ставите на ивицу решетке на којој вртите месо.
Неће бити гриловано поврће, али је једноставније за припрему и јако укусно.
Месо за роштиљ купите и намаринирајте дан прије окупљања како би било укусније и сочније.
Свињетини, попут вратине и котлета, одговарају јачи зачини. Посолите и побиберите месо, намажите црвеном паприком или с мало сенфа, полијте уљем. Пилетина воли њежније укусе. Маслиново уље, босиљак, тимијан или неки медитерански микс најбоље ће јој одговарати.
Месо у уљу и зачинима оставите у фрижидеру у добро затвореној посуди, а извадите га на собну температуру барем сат времена прије печења. Ћевапи и кобасице најзахвалнији су јер не захтијевају посебну припрему и маринирање, преноси "Путни кофер".
Преостаје нам само пожељети вам добар апетит и супер забаву на роштиљу с друштвом, а меса ако и буде превише – нема везе. Само не заборавите понијети посуде или фолију у којима остатке можете понијети кући.
