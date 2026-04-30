Колико меса по особи да купите за роштиљ на 1. мај

30.04.2026 19:45

Слободан дан за први мај савршена је прилика за припрему роштиља! Набавите све на вријеме и откријте колико је меса и поврћа потребно припремити по особи.

Празник рада мирише на роштиљ и дружења с породицом и пријатељима у природи уз фину храну и пиће.

Храна припремљена на роштиљу коју једемо на отвореном, уз драге људе, увијек има некако посебно фин укус, зар не? Пред нама је продужени викенд, идеалан за роштиљање, па ако планирате окупљање уз храну провјерите временску прогнозу, одаберите најповољнији термин и локацију, па купите све састојке на вријеме, на сам Празник рада ипак ништа неће радити.

Бресквица

Сцена

Бресквица раскинула с полицајцем, сада се спомиње Дончић

У наставку доносимо одговор на вјечно питање: колико меса по особи за роштиљ треба купити и припремити?

Основна препорука

Стандардна препорука гласи да за оброк треба бити 300 до 400 грама сировог меса по особи. За десет људи, то би било три до четири килограма меса. Наравно, све зависи од тога кога позивате на своје дружење.

Хоће ли то бити 10 кршних спортиста великог апетита или долазе и дјеца, ситније жене и да ли ће међу гостима бити и вегетаријанаца?

Такође, нису једнако заситна пилећа прса и царско месо, а припремате ли месо с костима додајте 10-20 посто на предвиђену грамажу због отпада. Планирате ли припремати и неки издашнији прилог, попут кромпира, такође ће се појести мање меса него када се једе само уз салату и хљеб.

Ако немате вагу, бројите комаде.

Колико ћевапа просјечан човјек може појести?

Ви најбоље знате које месо ваши гости највише воле, али најчешће се купују ћевапи, кобасице, откоштена вратина и царско месо од свињетине, те откоштени батак и карабатак или бијело месо од пилетине. Када размишљате о томе колико меса по особи треба купити за роштиљ пазите и на грамажу јер нису сви комади меса једнако велики.

Удес на ауто-путу А1

Хроника

Жесток судар на ауто-путу у БиХ

За десетак људи планирајте отприлике овако. Нека сваком госту иде по један до два комада пилетине, један већи комад свињетине и два до три ћевапа. Више од тога тешко да ће ико појести. Ако сте од оних који више воле да остане него да фали, ћевапа по особи нека буде четири, што је порција која се добија у ресторанима и заиста већини буде довољна. Уосталом, ако меса остане можете га јести и за вечеру или чак сутрадан.

За поврће с роштиља често се "туку" и највећи месоједи, припремите га довољно

Осим меса, на роштиљу можете припремити и неке врсте поврћа, за које се често на дружењима отимају и највећи месоједи.

Најпрактичније ће бити тиквице, паприка, те шампињони. Ако вам се не да окретати једну по једну гљиву, испробајте трик с фолијом. У алуминијску фолију замотајте гљиве пререзане на пола, зачињене уљем, сољу, бибером и зачинима по укусу. Фолију добро затворите и ставите на ивицу решетке на којој вртите месо.

Додик САД

Република Српска

Род Благојевић се огласио о Додиковој посјети САД

Неће бити гриловано поврће, али је једноставније за припрему и јако укусно.

Месо припремите и маринирајте дан раније, биће сочније и укусније

Месо за роштиљ купите и намаринирајте дан прије окупљања како би било укусније и сочније.

Свињетини, попут вратине и котлета, одговарају јачи зачини. Посолите и побиберите месо, намажите црвеном паприком или с мало сенфа, полијте уљем. Пилетина воли њежније укусе. Маслиново уље, босиљак, тимијан или неки медитерански микс најбоље ће јој одговарати.

Месо у уљу и зачинима оставите у фрижидеру у добро затвореној посуди, а извадите га на собну температуру барем сат времена прије печења. Ћевапи и кобасице најзахвалнији су јер не захтијевају посебну припрему и маринирање, преноси "Путни кофер".

Радост-срећа

Занимљивости

Запамтите 5. мај: Овакав преокрет се ријетко дешава

Преостаје нам само пожељети вам добар апетит и супер забаву на роштиљу с друштвом, а меса ако и буде превише – нема везе. Само не заборавите понијети посуде или фолију у којима остатке можете понијети кући.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Жена са цвјетним рукавицама чупа коров из баште

Савјети

Најгоре комбинације које уништавају врт: Које цвијеће не треба садити заједно

7 ч

0
сочно есо за роштиљ неки од рецепата

Савјети

Овакво месо никада не купујте за роштиљ: Ево како да изаберете праве комаде

11 ч

0
Одјећа на вјешалицама у отвореном ормару.

Савјети

Како се ријешити непријатног мириса у ормару?

1 д

0
Лист ове биљке помаже код шећера: Довољна је само једна шољица

Савјети

Лист ове биљке помаже код шећера: Довољна је само једна шољица

2 д

0

  • Најновије

20

57

Цвијановић: Обрачуни са Милорадом Додиком трају од када је закорачио у политичку арену

20

49

Амиџић поручио опозицији: Питајте Шмита, ако смијете

20

44

Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

20

37

Отац се одрекао мале Наталије, мама се бори за парче хљеба, а она има само једну жељу

20

29

ФК Борац објавио комплетан финансијски извјештај

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

