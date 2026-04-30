Logo
Large banner

Амиџић поручио опозицији: Питајте Шмита, ако смијете

Аутор:

АТВ
30.04.2026 20:49

Коментари:

0
Фото: АТВ

Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара позвао је опозицију из Републике Српске да пита Кристијана Шмита зашто је наметнуо одлуку која је грађане коштала 100 милиона КМ.

Он је подсјетио да је опозиција ћутала када је упозоравао у вези са плаћањем вишемилионског износа словеначкој фирми “Вијадукт” након изгубљеног арбитражног спора, а да данас, када је све завршено, глуми забринутост.

krivi sat

Бања Лука

Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

“Питајте и (замјеника министра финансија и трезора) Мухамеда Хасановића на основу чега је исплата реализована и ко је стварни прималац средстава. Наравно, ако смијете”, написао је Амиџић на свом профилу на мрежи “Икс”.

Амиџић је реаговао на изјаву посланика ПДП-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мире Пекић да је фирми “Вијадукт” без провјере исплаћено 100 милиона КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срђан Амиџић

Случај "Вијадукт"

опозиција

Кристијан Шмит

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Застава Босне и Херцеговине

БиХ

Постоји ли опасност од тероризма у БиХ?

1 ч

0
Измјене изборног закона БиХ на чекању?

БиХ

Измјене изборног закона БиХ на чекању?

1 ч

0
Гласачки листић

БиХ

Одбијене жалбе - ЦИК може потписати уговор са Смартматиком

2 ч

0
Вулић: Како Уставни суд прихвата и примјењује акте који нису усвојени у Парламенту?

БиХ

Вулић: Како Уставни суд прихвата и примјењује акте који нису усвојени у Парламенту?

6 ч

0

  • Најновије

20

57

Цвијановић: Обрачуни са Милорадом Додиком трају од када је закорачио у политичку арену

20

49

Амиџић поручио опозицији: Питајте Шмита, ако смијете

20

44

Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

20

37

Отац се одрекао мале Наталије, мама се бори за парче хљеба, а она има само једну жељу

20

29

ФК Борац објавио комплетан финансијски извјештај

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner