Амиџић поручио опозицији: Питајте Шмита, ако смијете

Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара позвао је опозицију из Републике Српске да пита Кристијана Шмита зашто је наметнуо одлуку која је грађане коштала 100 милиона КМ.
Он је подсјетио да је опозиција ћутала када је упозоравао у вези са плаћањем вишемилионског износа словеначкој фирми “Вијадукт” након изгубљеног арбитражног спора, а да данас, када је све завршено, глуми забринутост.
“Питајте и (замјеника министра финансија и трезора) Мухамеда Хасановића на основу чега је исплата реализована и ко је стварни прималац средстава. Наравно, ако смијете”, написао је Амиџић на свом профилу на мрежи “Икс”.
Амиџић је реаговао на изјаву посланика ПДП-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мире Пекић да је фирми “Вијадукт” без провјере исплаћено 100 милиона КМ.
Када смо на то упозоравали, опозиција је ћутала. Данас, када је све завршено, глуме забринутост.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) April 30, 2026
Питајте нелегалног Високог представника Кристијана Шмита зашто је наметнуо одлуку која је грађане коштала више од 100 милиона КМ.
pic.twitter.com/UfLPpQ8mem
