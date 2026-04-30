Одбијене жалбе - ЦИК може потписати уговор са Смартматиком

Канцеларија за жалбе БиХ ријешила је обје жалбе на одлуку Централне изборне комисије о избору најповољнијег понуђача опреме за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића, потврђено је за АТВ из Канцеларије.
АТВ додатно сазнаје да су обје жалбе одбијене и на тај начин испуњени сви услови да ЦИК потпише уговор са Смартматиком д.о.о. Сарајево за посао увођења специфичних изборних технологија од октобарских избора.
"Жалба Групе понуђача Планет Софт д.о.о. Бањалука, МИРУ системс корпорејшн ел-те-де, Катарина д.о.о. Мостар и Кор д.о.о. Сарајево од 27. марта 2026. изјављена на Одлуку најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима, одбија се као неоснована", наводе из Канцеларије за разматрање жалби БиХ.
Тако је Канцеларија за разматрање жалби БиХ сахранила и посљедњу наду цјеновно најповољнијег понуђача да ће добити мултимилионски посао увођења скенера на изборима. Није било довољно што су били 17 милиона марака повољнији. Није било довољно ни што су навели да је ЦИК за посао изабрао добављача који није био понуђач на тендеру.
"Увидом у понуду овај орган је утврдио да је на страни 107 понуде анексу 2 образац за понуду наведено да је овлашћени представник/члан групе понуђача Сматрматик БХ д.о.о. Маглајска 1 71 000 Сарајево, члан групе понуђача Сматрматик интернешнл холдинг Б.В Амстердам, Холандија И члан групе понуђача: ДСЦ д.о.о Сарајево, Анте Фијаменга 14б, Сарајево Центар", наводе из Канцеларије за разматрање жалби БиХ.
Није било довољно ни што је "Планет Софт" у жалби тврдио да је изабран понуђач који је противзаконито допуњавао понуду након отварања, који није испунио ни доказао испуњење услова тендерске документације, који је основан неколико дана након објаве тендера. Није било довољно ни што су у жалби навели да ЦИК у Записник није поменула да је тражила и добила објашњење неприродно ниске цијене.
"Имајући у виду чињеницу да у току евалуације понуда уговорни орган има право проводити радње како би потпуно И правилно утврдио чињенично стање као И чињеницу да тражени захтјев за појашњење неприродно ниске цијене ни на који начин није утицао на прихватљивост понуде жалитеља с обзиром да је иста оцијењена као неприхватљива из других разлога, наведено поступање уговорног органа није утицало на положај жалитеља у предментном поступку јавне набавке, због чега се овај навод одбија као неоснован", наводе из Канцеларије за разматрање жалби БиХ.
Очигледно не да није било довољно, него је било контрапродуктивно, што је "Планет Софт" оптужио чланове ЦИК-а да су тражили мито, а структуре блиске федералним властима и ОХР-у да су нудили два милиона да одустану од тендера. Било је то неколико дана након што су медији у Федерацији објавили информацију да је Канцеларија за разматрање жалби БиХ одбила жалбе на ЦИК-ову одлуку о избору најповољнијег понуђача. АТВ је тог 17. априла први пут и званично питала Канцеларију за жалбе да ли су одлучили о жалбама. Тада је први пут, експресно, у року од 7 минута стигао одговор Канцеларије да је жалба "Планет софта" разматрана али да још није ријешена. Скоро идентични одговори на идентична питања стигли су и 21. и 24. априла. Данас је коначно стигао одговор да су жалбе ријешене.
"Канцеларија за разматрање жалби БиХ је ријешила обје жалбе и рјешења прослиједила странкама у поступку. Након што странке у поступку заприме рјешења, иста ће бити објављена на порталу јавних набавки", наводе из Канцеларије за разматрање жалби БиХ.
Датум на Рјешењу по жалби "Планет Софта" у које је АТВ имао увид је 16. април - дан када су федерални медији објавили информацију о ријешеној жалби, дан прије него што нас је Канцеларија за жалбе први пут информисала, да не кажемо слагала, да жалбу још није ријешила.
