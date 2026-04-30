"Опозиција глуми забринутост када је све готово; Питајте Шмита и Хасановића, ако смијете"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Како се ближе избори у БиХ, тако се политички поени покушавају добити на све начине. Теме се не бирају, а политичари се надају да ће грађани заборавити да су се многи "правили Енглези" када су биле у жижи јавности. Тако се посланик ПДП-а у ПД ПС БиХ Мира Пекић "сјетила" да упозорава на новац који је исплаћен у случају "Вијадукт".
Она је ушла у "спор" са Министарством финансија и трезора у Савјету министра, за које је рекла да никада није добило "потврду о валидности захтјева за плаћање" од Правобранилаштва БиХ јер га није ни тражило.
"Правобранилаштво БиХ у складу да прописаним надлежностима не потврђују валидност банковних рачуна и финансијских обрачуна потраживања", наводно је одговор који је Мира Пекић добила из Правобранилаштва БиХ.
Ту долазимо до сакупљања политичких поена.
Наиме, кака је афера Вијадукт била "актуелна", представници Републике Српске у заједничким институцијама су више пута упозоравале да се ради о, у најмању руку, "сумњивим рачунима" на који новац треба бити уплаћен. Већина опозиционара, никада није довела у питање исплату средстава, него је само покушала да скупи пар политичких поена на причи о "криминалу и корупцији".
Сва прича о спорним рачунима и локацији, ипак није спријечила Мухамеда Хасановића, замјеника министра финансија и трезора да потише одлуку којим је да трансакција реализована.
Данас, када се опозиција "сјетила" Вијадукта, огласио се и Срђан Амиџић, министар финансија и трезора, који каже опозиција глуме забринутост када је све завршено.
"Када смо на то упозоравали, опозиција је ћутала. Данас, када је све завршено, глуме забринутост. Питајте нелегалног Високог представника Кристијана Шмита зашто је наметнуо одлуку која је грађане коштала више од 100 милиона КМ. Питајте и Мухамеда Хасановића на основу чега је исплата реализована и ко је стварни прималац средстава. Наравно, ако смијете", рекао је Амиџић.
Подсјећамо, замјеник министра финансира и трезора БиХ Мухамед Хасановић потписао је 04.08.2025. налоге за исплату више од 110 милиона КМ дуга словеначкој компанији "Вијадукт".
"Потписао сам налоге за исплату по правоснажној међународној арбитражној пресуди у предмету Вијадукт. Један налог је у износу од 51.388.046,69 евра, док је други у износу од 6.024.881,66 долара, што чини укупно 110.688.333 КМ. Ради се о одлуци коју су надлежни мјесецима одбијали извршити. Тиме поново доказујемо да владавина права не смије бити таоц политизације", рече то јутро Хасановића.
Треба подсјетити и на изјаву Амиџића од 17.07.2025. када је рекао да су само "два човјека у БиХ су гурала причу да се исплати новац у случају "Вијадукт", на Каналска острва".
"Када је у питање рачуна на Каналским острвима? На сајту Европске комисије, Каналска оства која имају 150.000 становника, имају два острва се сматрају земљама трећег свијета у ЕК. И они доставе рачун да се ту исплати, Правобранилаштво каже да не може, и онда имате два човјека која то гурају. Бореновић и Шмит. Зашто је у интересу тих људи да се не види траг новца? Бореновић је причао да су ту неке закулисне радње, зашто му је у интересу да се то тамо исплати", рекао је Амиџић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
17 ч1
Најновије
15
44
15
30
15
12
15
10
15
05
Тренутно на програму