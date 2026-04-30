Упозорење! Поново круже лажне СМС поруке

АТВ
30.04.2026 11:07

Фото: Pexels

Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ поново упозорава јавност да је у току организована и континуирана кампања слања лажних СМС порука грађанима.

У СМС поруци се неовлаштено користе називи државних институција, укључујући ИДДЕЕА БиХ и друге органе надлежне за област саобраћаја и сигурности.

Након ранијег упозорења, напади нису престали. Напротив, евидентиране су нове поруке са измијењеним садржајем и новим интернет адресама, међу којима је и https://iddeea.govba.cam/en/home.

Ради се о класичном моделу дигиталне преваре у којем се имитира изглед и назив институција како би грађани, под притиском наводних казни, рокова и правних посљедица, отворили линкове и унијели своје личне или финансијске податке.

"Посебно наглашавамо: ИДДЕЕА БиХ не изриче саобраћајне казне, ИДДЕЕА БиХ не врши наплату казни путем СМС порука, ИДДЕЕА БиХ грађанима не шаље овакве поруке са линковима за хитно плаћање. Једина званична интернет адреса Агенције је www.iddeea.gov.ba, сапштено је из ИДДЕЕА БиХ.

Сматрамо да је ријеч о питању које превазилази појединачну институцију и захтијева хитно, координисано и оперативно дјеловање надлежних органа за провођење закона и сигурност БиХ, додали су.

"Позивамо надлежне полицијске и сигурносне агенције на свим нивоима власти да, у оквиру својих законских надлежности, без одлагања подузму мјере идентификације извршилаца, међународне сарадње, техничког праћења извора порука, гашења спорних домена и заштите грађана. Посебно истичемо потребу хитне сарадње са телеком операторима и другим пружаоцима електронских комуникација ради техничких мјера детекције, филтрирања и блокирања оваквих кампања, у складу са важећим прописима и налозима надлежних органа", наводи се у саопштењу и додали:

"Неприхватљиво је да се одговорност пребацује на институцију чији се идентитет злоупотребљава, док они који имају оперативне и истражне надлежности изостају са конкретним дјеловањем. ИДДЕЕА БиХ ће наставити пружати сву стручну, техничку и институционалну подршку у циљу заштите грађана и интегритета дигиталног простора Босне и Херцеговине. озивамо грађане да буду максимално опрезни, да не отварају сумњиве линкове и да сваку овакву поруку пријаве надлежним органима."

(Боснаинфо)

