Logo
Large banner

Због лажних дојава о бомбама ухапшене три особе: Међу њима и малољетник

Аутор:

АТВ
30.04.2026 11:02

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Најмање три млађе особе, међу којима и један малољетник, ухапшене су у различитим дијеловима Хрватске, због сумње да су повезане са учесталим дојавама о постављеним бомбама у школама и другим институцијама.

ХРТ незванично јавља да је малољетник ухапшен у Загребу, а двојица младића на подручју Далмације.

Полиција Србија

Хроника

Обећао пројекте, а узео милионе: Новосађанин пао због злоупотребе

Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић потврдио је јуче да је ухапшено неколико особа повезаних с лажним дојавама о бомбама, али није желио да износи појединости због специфичности саме криминалистичке истраге.

- До сад је полиција детектовала неколико особа и у овом тренутку могу да кажем да је на подручју Хрватске ухапшено неколико особа. Међутим, због специфичности самог криминалистичког истраживања, у овом тренутку вам више од тога не бих могао рећи - рекао је Божиновић.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Свети Стефан и Вила Милочер отварају врата у овој сезони

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner