Због лажних дојава о бомбама ухапшене три особе: Међу њима и малољетник

Најмање три млађе особе, међу којима и један малољетник, ухапшене су у различитим дијеловима Хрватске, због сумње да су повезане са учесталим дојавама о постављеним бомбама у школама и другим институцијама.
ХРТ незванично јавља да је малољетник ухапшен у Загребу, а двојица младића на подручју Далмације.
Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић потврдио је јуче да је ухапшено неколико особа повезаних с лажним дојавама о бомбама, али није желио да износи појединости због специфичности саме криминалистичке истраге.
- До сад је полиција детектовала неколико особа и у овом тренутку могу да кажем да је на подручју Хрватске ухапшено неколико особа. Међутим, због специфичности самог криминалистичког истраживања, у овом тренутку вам више од тога не бих могао рећи - рекао је Божиновић.
(Танјуг)
