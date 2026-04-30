Њемачка жели поново у Савјет безбједности УН

30.04.2026 10:42

Сједница Савјета безбједности.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Њемачка покушава да опет обезбиједи мјесто несталне чланице Савјета безбједности Уједињених нација, због чега се и министар спољних послова те земље Јохан Вадефул налази у Њујорку и који истиче да ће Њемачка, ако буде изабрана, радити на јачању сарадње СБ са регионалним организацијама.

Како преноси Дојче веле (DW) уколико у томе успије, Њемачка ће по шести пут постати нестална чланица тог тијела УН 2027. и 2028. године.

Вадефул је за DW рекао да је опрезно оптимистичан у погледу шанси Њемачке.

"Рекао бих да су шансе добре, али ово је такмичење и демократија. Можемо да побиједимо. Можемо да изгубимо. И једно и друго је могуће. Имамо добре аргументе. Активни смо у свијету. Укључени смо у систем УН", рекао је он.

Пет несталних чланица СБ УН требало би да се изабере у јуну, а да би обиле то мјесто свака земља кандидат мора да на тајном гласању да добије двотрећинску већину од 193 чланице.

Са Њемачком је проблем јер је кандидатуру објавила релативно касно - група западноевропских и других држава већ се раније договорила око Аустрије и Португала, па ће подршка морати да дође из других региона.

Вадефул, наводи се, полаже наде у афричку групу, највећи блок са 54 гласа у УН, због чега је током посјете Њујорку организовао бројне билатералне састанке посебно са представницима Афричке уније.

Он подсјећа на улогу Њемачке као једног од највећих донатора у свијету, али наглашава да порука није само новац.

"Слоган је, рекао бих - изаберите земљу која има искуство и интерес да разумије друге земље и друге континенте", објашњава Вадефул за DW.

Још један фактор који би могао да помогне јесте њемачка подршка захтјеву Афричке уније за два стална мјеста у Савјету безбједности - у оквиру шире реформе УН.

"Наравно да смо под притиском. Систем УН је под притиском, али дипломатија је и даље веома важна како би се спријечило да закон џунгле побједи", рекао је он.

Сталне чланице СБ УН су САД, Кина, Русија, Француска и Велика Британија и оне имају право вета у Савјету безбједности, пише Провјерено.

