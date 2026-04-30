Радници кренули да поправе квар, па пронашли тијело мушкарца у трафостаници

Аутор:

АТВ
30.04.2026 10:39

Стубови за струју.
Фото: АТВ

У вечерњим сатима у сриједу, дио Земуна изненада је утонуо у мрак. Грађани су пријавили нестанак струје, а на терен је одмах упућена дежурна екипа ЕДБ-а како би лоцирала и отклонила квар, те поново успоставила редовно снабдијевање електричном енергијом.

Међутим, оно што су затекли на локацији у Цвијићевој улици превазишло је оквире уобичајених техничких проблема.

Смрт у мраку

Како сазнаје Телеграф.рс, по доласку на лице мјеста, радници су примјетили да су врата трафостанице обијена. Уласком у објекат затекли су беживотно тијело непознате мушке особе.

Према првим и незваничним информацијама из истраге, несрећни мушкарац је страдао у покушају да опљачка објекат и извуче вриједне дијелове.

Мушкарац је ушао у трафостаницу са намјером да демонтира и однесе бакарне елементе. У том тренутку дошло је до стравичног струјног удара који га је усмртио на лицу мјеста.

Управо овај инцидент и неовлаштени упад изазвали су кратак спој и прекид у снабдијевању електричном енергијом у том дијелу Земуна.

Увиђај и истрага у току

На лице мјеста су одмах по позиву изашле екипе полиције и Хитне помоћи, а форензичари су обавили детаљан увиђај.

Тијело је по налогу надлежног тужилаштва превезено на Институт за судску медицину, гдје ће се обдукцијом утврдити тачан узрок смрти и радити на идентификацији страдалог мушкарца, с обзиром на то да код себе није имао лична документа.

Полиција наставља рад на расвјетљавању свих околности овог случаја.

Из Електродистрибуције Београд поново апелују на грађане да ни под којим условима неовлаштено не приступају високонапонским објектима, јер то представља директну опасност по живот и најстроже је законом забрањено.

