Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Сударила се два камиона, има повријеђених

Аутор:

АТВ
30.04.2026 09:03

Саобраћајна несрећа код Добоја
Фото: Црна-Хроника

На магистралном путу Добој-Маглај, у мјесту Шије десила се несрећа у којој су се сударила два камиона, а повријеђене су двије особе.

- Саобраћајна несрећа се десила јутрос у 4:55 на путу М-17 у мјесту Шије. Учествовала су два теретна моторна возила. Оба возача су пребачена у медицинску устанву у Тешњу ради утврђивања степена повреда и пружање медицинске помоћи - потврђено је за "Аваз" из МУП-а ЗДК.

Трагедија у Русији: Ања (11) изашла с другарима напоље, родитељима стигле најгоре вијести

Саобраћај је у потпуности обустављен и одвија се алтернативним правцем, а у току је и увиђај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

