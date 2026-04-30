Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Сударила се два камиона, има повријеђених

На магистралном путу Добој-Маглај, у мјесту Шије десила се несрећа у којој су се сударила два камиона, а повријеђене су двије особе.
- Саобраћајна несрећа се десила јутрос у 4:55 на путу М-17 у мјесту Шије. Учествовала су два теретна моторна возила. Оба возача су пребачена у медицинску устанву у Тешњу ради утврђивања степена повреда и пружање медицинске помоћи - потврђено је за "Аваз" из МУП-а ЗДК.
Саобраћај је у потпуности обустављен и одвија се алтернативним правцем, а у току је и увиђај.
