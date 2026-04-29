На браћу испалио 30 метака, осуђен на три и по године затвора

Огњен Матавуљ
29.04.2026 13:08

Врховни суд Републике Српске повећао је казну М.К. из Невесиња и осудио га на три и по године затвора јер је из аутоматске пушке испалио рафал према браћи Ј.Б. и Б.Б. које, срећом, није погодио.

Првостепеном пресудом Окружног суда у Требињу М.К. је био осуђен на годину и по дана затвора. Међутим, у жалбеном поступку суд је уважио жалбу тужилаштва, док је жалбу одбране одбио као неосновану.

Уважена жалба тужилаштва

”Првостепена пресуда је преиначена у одлуци о казни. Оптуженом је за кривично дјело изазивање опште опасности изречена казна од три године затвора, док је за недозвољену производњу и промет оружја осуђен на осам мјесеци затвора. Казне су обједињене у јединствену казну затвора од три године и шест мјесеци”, саопштио је Окружни суд у Требињу.

Сакиро се иза штале и отворио рафалну паљбу

Цијели случај одиграо се 19. априла око 12.40 часова у мјесту Удрежње, засеок Губераш код Невесиња. Оптужени је иза ћошка своје штале сачекао браћу Б.Б. и Ј.Б. и из аутоматске пушке према њима је рафално испалио 30 метака. Током пуцњаве браћа су кренула да бјеже низ пут и успјели су да нађу заклон иза свог паркираног камиона. Потом су се одвезли у полицију и пријавили цијели случај.

Pucao na dvije osobe pa uhapšen

Нападач је пронађен и ухапшен у року од сат времена. Вријеме проведено у притвору од 19. априла до 18. децембра 2023. године урачунато му је у казну.

Прочитајте више

Аутомобил у којем је убијена Слађана Милошевић

Хроника

Завршено суђење за убиство Слађане Милошевић!

1 ч

0
Јелачи повећана казна за убиство Кисина, оптуженима 31 година затвора

Хроника

Јелачи повећана казна за убиство Кисина, оптуженима 31 година затвора

1 д

1
Подаци из ”Скаја” оптужили 105 особа у БиХ

Хроника

Подаци из ”Скаја” оптужили 105 особа у БиХ

23 ч

3
Покушао убити полицајце, осуђен на седам година затвора

Хроника

Покушао убити полицајце, осуђен на седам година затвора

1 д

0

Више из рубрике

Затворен шахт.

Хроника

Пијана жена бјежећи од полиције упала у шахт: Ватрогасци је спасавали

33 мин

0
Аутомобил у којем је убијена Слађана Милошевић

Хроника

Завршено суђење за убиство Слађане Милошевић!

1 ч

0
Међународни ланац проституције: Дајани Николић година дана затвора

Хроника

Међународни ланац проституције: Дајани Николић година дана затвора

1 ч

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Хроника

Подигнута оптужница против нападача на Чолину вилу

2 ч

0

  • Најновије

13

15

Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а

13

08

На браћу испалио 30 метака, осуђен на три и по године затвора

13

08

Мајка скочила у ријеку да спаси сина: Љекари јој се боре за живот

13

05

Преминуо Илија Стеванчевић

13

04

Како причати са партнером о интими без нелагоде

