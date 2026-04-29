На браћу испалио 30 метака, осуђен на три и по године затвора

Врховни суд Републике Српске повећао је казну М.К. из Невесиња и осудио га на три и по године затвора јер је из аутоматске пушке испалио рафал према браћи Ј.Б. и Б.Б. које, срећом, није погодио.
Првостепеном пресудом Окружног суда у Требињу М.К. је био осуђен на годину и по дана затвора. Међутим, у жалбеном поступку суд је уважио жалбу тужилаштва, док је жалбу одбране одбио као неосновану.
”Првостепена пресуда је преиначена у одлуци о казни. Оптуженом је за кривично дјело изазивање опште опасности изречена казна од три године затвора, док је за недозвољену производњу и промет оружја осуђен на осам мјесеци затвора. Казне су обједињене у јединствену казну затвора од три године и шест мјесеци”, саопштио је Окружни суд у Требињу.
Цијели случај одиграо се 19. априла око 12.40 часова у мјесту Удрежње, засеок Губераш код Невесиња. Оптужени је иза ћошка своје штале сачекао браћу Б.Б. и Ј.Б. и из аутоматске пушке према њима је рафално испалио 30 метака. Током пуцњаве браћа су кренула да бјеже низ пут и успјели су да нађу заклон иза свог паркираног камиона. Потом су се одвезли у полицију и пријавили цијели случај.
Pucao na dvije osobe pa uhapšen
Нападач је пронађен и ухапшен у року од сат времена. Вријеме проведено у притвору од 19. априла до 18. децембра 2023. године урачунато му је у казну.
