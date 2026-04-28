Јелачи повећана казна за убиство Кисина, оптуженима 31 година затвора

Logo
Large banner

Аутор:

Огњен Матавуљ
28.04.2026 12:47

Коментари:

0
Врховни суд Републике Српске повећао је казну Драгану Јелачи (50) из Бањалуке и осудио га на 13 година затвора због убиства Саше Кисина, док су Давид Костић (48) Валентина Стојановић (22) осуђени на по девет година затвора.

Јелача је првостепеном пресудом Окружног суда у Бањалуци био осуђен на 11 година, а казна је повећана након што је суд дјелимично уважио жалбу тужилаштва.

”Преиначена је одлука о казни и оптужени Јелача је због убиства осуђен на 13 година. У осталом дијелу пресуда остаје неизмјењена, те су потврђене казне Костићу и Стојановићевој”, наводе у Врховном суду.

Кисин убијен из користољубља

Иако је оптуженим на терет стављено тешко убиство, сви су оглашени кривим за убиство.

Злочин се догодио 13. маја прошле године око 21 часова у напуштеној кући у улици Јована Дучића у Бањалуци. У пресуди се наводи да су Јелача, Костић и Стојановићева као саизвршиоци убили Кисина из користољубља, будући да су му украли новчаник с новцем.

Dragan Jelaca

”Након вербалног сукоба са оштећеним нанијели су му око 20 удараца рукама и ногама по глави и тијелу и нанијели му вишеструке повреде усљед који је преминуо у УКЦ Републике Српске. Након батинања од жртве су украли новчаник”, наводи се у пресуди.

Оптужени били под дејством алкохола

Жртви су нанијели повреде у виду прелома костију лица, крова и основице лобање, преломе ребара и друге повреде усљед којих је наступио тешки трауматски хиповолемични шок па је у 3.25 часова подлегао у УКЦ Српске. У вријеме злочина сви су били под дејством алкохола и Јелачи је измјерено 2,4 g/kg у крви, Стојановићевој 1 g/kg, а Костићу 1,72 g/kg.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драган Јелача

Врховни суд Републике Српске

Валентина Стојановић

Давид Костић

Убиство

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner