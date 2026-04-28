Ужас на улици: Пронађено тијело са видљивим повредама

Аутор:АТВ
Беживотно тијело са видљивим повредама пронађено је данас у Београду, а истрага је тренутно у току како би се утврдиле околности трагедије.
Велики број припадника полиције окупио се данас у Улици Јурија Гагарина на Новом Београду након што је пронађено тијело мушкарца. Према првим и незваничним информацијама, на тијелу су уочене бројне повреде, што је одмах подигло степен приправности надлежних служби.
Улица је дјелимично блокирана, а у току је увиђај којим руководи дежурни тужилац. Полиција обезбјеђује лице мјеста док форензичке екипе прикупљају трагове који би могли указати на узрок смрти, пише Ало.
