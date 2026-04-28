Пресрели возача на путу па му уз пријетње одузели дрес

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полицијској станици Прозор-Рама обратио се К.Б. (1990.) из Прозора који је навео да су га, док се својим возилом кретао магистралним путем пресреле четири њему непознате мушке особе у путничком возилу марке Голф.
Како је потврђено за „Аваз“ из МУП-а ХНК, наведене особе су изашле из возила, пришле његовом аутомобиле те му, уз упућивање пријетњи одузеле дрес спортског клуба, након чега су се удаљиле у непознатом смјеру.
Наука и технологија
- Том приликом није било физичког контакта. Оперативним радом на терену полицијски службеници идентификовали су једну особу која се доводи у везу с наведеним догађајем, И.Ш. (1995.), која је лишена слободе и криминалистички обрађена – наводе из МУП-а ХНК.
О свему је обавијештен надлежни тужилац, под чијим надзором полицијски службеници подузимају даљње мјере и радње с циљем потпуног расвјетљавања догађаја и идентификовања осталих учесника.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч1
Најновије
Тренутно на програму