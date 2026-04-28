Убио брата, па дигао руку на себе: Огласио се Клинички центар

Мушкарац (58) који је наводно покушао да изврши самоубиство након што је, како прве информације указују, убио брата у породичној кући у сомборском селу Стапар, у тешком стању је превезен у Клинички центар Војводине.
У Општој болници "Др Радивој Симоновић" у Сомбору кажу за "Блиц" да је један од преживјелих у тешком стању.
"У транспорту је за Клинички центар Војводине, у тешком је стању", речено је за "Блиц".
"Полицији је пријављено да су пронађена два тијела, Међутим доласком на лице мјеста утврђено је да је једно лице (53) преминуло, док је друго (58) иако је непомично и без свијести лежало на поду давало знаке живота у локви крви. Он се налази у јако тешком стању и доктори се боре за његов живот", каже извор "Блица".
Наводно је брат убио брата, па покушао самоубиство.
У питању су браћа Р.Т. и С.Т. иначе имућни људи у селу код Сомбора.
За сада није познат мотив убиства.
