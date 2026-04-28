Logo
Large banner

Убио брата, па дигао руку на себе: Огласио се Клинички центар

Аутор:

АТВ
28.04.2026 13:09

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Мушкарац (58) који је наводно покушао да изврши самоубиство након што је, како прве информације указују, убио брата у породичној кући у сомборском селу Стапар, у тешком стању је превезен у Клинички центар Војводине.

У Општој болници "Др Радивој Симоновић" у Сомбору кажу за "Блиц" да је један од преживјелих у тешком стању.

"У транспорту је за Клинички центар Војводине, у тешком је стању", речено је за "Блиц".

"Полицији је пријављено да су пронађена два тијела, Међутим доласком на лице мјеста утврђено је да је једно лице (53) преминуло, док је друго (58) иако је непомично и без свијести лежало на поду давало знаке живота у локви крви. Он се налази у јако тешком стању и доктори се боре за његов живот", каже извор "Блица".

Наводно је брат убио брата, па покушао самоубиство.

У питању су браћа Р.Т. и С.Т. иначе имућни људи у селу код Сомбора.

За сада није познат мотив убиства.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Самоубиство

Сомбор

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner