Предсједништво БиХ усвојило споразум о Јужној интерконекцији

Предсједништво Босне и Херцеговине усвојило је јутрос приједлог споразума са Хрватском о изградњи гасовода Јужна интерконекција. Раније је овај приједлог усвојио и Савјет министара.
Потпис споразума, сада када су сва одобрења стигла, очекује се око 12:30 у Дубровнику у оквиру Самита Иницијативе три мора.
Љубав и секс
Брачни пар открио своје необичне навике: ''Муж тражи да спавам сад ругим мушкарцима''
Потпис на споразум ставиће предсједавајућа Савјета министара БиХ Борјана Кришто и премијер Хрватске Андреј Пленковић.
Након што споразум буде потписан, морају га одобрити оба дома дома Парламентарне скупштине БиХ и Влада Хрватске.
Иако су политичке процедуре и усвајање потребних мјера за изградњу гасовода убрзане до максимума, још увијек остаје питање имовине кроз коју ће гасовод пролазити и тренутно важеће забране располагањем државном имовином до коначног договора.
Фудбал
Фудбал завијен у црно: Бивши фудбалер и тренер умро у 37. години живота
Изградња гасовода би требала бити завршена до 2028. године, а након тога у року од седам година би требале бити изграђене три гасне електране и то у Какњу, Мостару и Тузли.
