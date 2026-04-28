Logo
Large banner

Предсједништво БиХ усвојило споразум о Јужној интерконекцији

Аутор:

АТВ
28.04.2026 12:50

Коментари:

0
Сједница Предсједништва
Фото: Предсједништво БиХ

Предсједништво Босне и Херцеговине усвојило је јутрос приједлог споразума са Хрватском о изградњи гасовода Јужна интерконекција. Раније је овај приједлог усвојио и Савјет министара.

Потпис споразума, сада када су сва одобрења стигла, очекује се око 12:30 у Дубровнику у оквиру Самита Иницијативе три мора.

Потпис на споразум ставиће предсједавајућа Савјета министара БиХ Борјана Кришто и премијер Хрватске Андреј Пленковић.

Након што споразум буде потписан, морају га одобрити оба дома дома Парламентарне скупштине БиХ и Влада Хрватске.

Иако су политичке процедуре и усвајање потребних мјера за изградњу гасовода убрзане до максимума, још увијек остаје питање имовине кроз коју ће гасовод пролазити и тренутно важеће забране располагањем државном имовином до коначног договора.

Изградња гасовода би требала бити завршена до 2028. године, а након тога у року од седам година би требале бити изграђене три гасне електране и то у Какњу, Мостару и Тузли.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јужна интерконекција

Босна и Херцеговина

Гасовод

Хрватска

Предсједништво БиХ

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner