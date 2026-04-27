Нема јединства српских странака на нивоу БиХ

Аутор:Маријана Ивељић
Од тачке до тачке. Од закона до закона. Тако су се политичке разлике из Републике Српске преселиле и у Сарајево. Јединствен став српских представника о кључним питањима изостаје тамо гдје би требало да је најважнији, у заједничким институцијама на нивоу БиХ.
Највидљивије мјесто тих разлика је ПД ПС БиХ гдје су странке из Српске односно из власти и опозиције за мање од годину дана много пута гласале различито. Између осталих, нису се слагали код измјена Изборног закона који су предложили посланици из ФБиХ а заговарао Кристијан Шмит. Ту је опозиција из Српске гласала ЗА као и посланици из ФБиХ док су посланици из клуба СНСД-а били против. Слична ситуација је и код других важних закона и одлука а тичу се Републике Српске. Јединство је изостало и код измјена Закона о ПДВ-у, закону о акцизама, измјенама Закона о ВСТС-у.
Наш задатак је да штитимо Уставно правни поредак Републике Српске Републике Српске који је сваки дан нападнут од стране политичког Сарајева, каже Милорад Којић. Упозорава на то да у заједничким институцијама нема заједничког договора власти и опозиције из Републике Српске.
"Оно је већ било потребно, и ви знате да је предсједник Додик позивао 10 пута на десетине пута представнике опозиције да дођу на састанак и да се усагласе око кључних тема да се надлежности Републике Српске очувају, нажалост они се нису удостојили ни да се одазову на састанак што значи да је јако тешко говорити или размишљати да ће доћи до тог српског јединства, једино што може јесте да постоји стабилна већина од 10 посланика позиције из Републике Српске", каже Милорад Којић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Жао ми је што је опозиција из Републике Српске ушла на бошњачки брод као слијепи путници схватајући да је то једини начин да упливају на власт на нивоу БиХ, заборављајући изборну вољу властитог народа, јасан је Никола Шпирић.
"Оно што је договор унутар српског клуба је да буде наш заједнички став, нажалост они немају са нама комуникацију, они на консултације иду у клуб бошњачког народа на челу са СДА и тако да ту имамо апсолутно неразумијевање. Они су мислили када су завршили процес у Представничком дому да ће завршити и у Дому народа и да ће као власт на нивоу БиХ дочекати изборе и то се зове гордо посртање српске опозиције", каже Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа ПС БиХ.
Иако су често дигли руке као посланици из ФБиХ, ПДП-ов Бранислав Бореновић каже да је обавеза свих посланика из Српске да буду јединствени посебно када је ријеч о питањима важним за Српску.
"То је наша уставна обавеза и мислим да се не прича довољно о томе, али знате да ми имамо ту уставну могућност да заштитимо интерес Републике Српске без обзира да ли долазимо из власти или опозиције и да ми то врло често чинимо скоро на свакој сједници ПД ПС БиХ", каже посланик у Представничком дому ПС БиХ Бранислав Бореновић.
ПДП-овом, а мало више ПСС-овом Драшку Станивуковићу крив је СНСД и како наводи, често им је било тешко процијенити шта је то тачно национално јединство.
"Сматрам да СНСД као најодговорнији да је кроз 10-15 посљедњих година мало боље бирао ријечи и изјаве и мало мање користио ријечи "издајник" и на тај начин се опходио било би лакше и нама на другој страни да кажемо ово је стварно национални интерес", каже лидер ПСС Драшко Станивуковић.
За лидера Листе за правду и ред, очекивано нема говора о јединству са СНСД-ом.
"Јасно је да опозиција из Републике Српске никада није гласала ни повукла било који потез који би ишао против Републике Српске и српских националних интереса али са друге стране нема никаквог говора о јединству, савезу, партнерству са СНСД-ом", каже лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Има још примјера националног нејединства. Повлачење четвртог делегата у Дому народа је дерогирање Народне скупштине, категоричан је први човјек парламента Српске. То су, каже Срби који су прихватили да их именује куглица и лутрија, а не Народна скупштина Српске мислећи на ПДП-овог Ненада Вуковића који је жријебом у ЦИК-у изабран за делегата у Дому народа.
"Да је било нормално они би нама вратили па би поново гласали јер ми бирамо, а они су знали како би ми гласали па су они умјесто нас куглицом изабрали и то је непоштовање одлука НСРС. И кад прихватиш да о таквој судбини не одлучује Народна скупштина која те бира него неко други који те намеће и тај наметнути други члан из Дома народа из опозиције је сада мултипликовао кризу и дао више наде Бошњацима", каже предсједник НСРС Ненад Стевандић.
Политичке партије из Републике Српске су из вида изгубиле свој основни задатак дјеловања на нивоу БиХ, поручује предсједник Републике Српске. А то је да сви представници на нивоу БиХ штите интересе Републике Српске.
"Немогуће је када смо ми јединствени да се донесе одлука против Републике Српске. Када је то могуће? Када смо нејединствени. Ми смо сада навели све противнике против Републике Српске, уназад 30 година а има један већи а то је нејединство", каже предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Тај противник ће, по свему судећи Републику Српску пратити још дуго. А изборна година чини се само продубљује разлике и нејединство.
