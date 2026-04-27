Logo
Large banner

Коментари:

0
Претреси у министарству Војина Мијатовића поводом кривичне пријаве компаније "Илирија тек"
Фото: Printscreen/Youtube/FaceTV/SIPA

Претреси у федералном Министарству развоја, предузетништва и занатства врше се у оквиру предистражних радњи које се односе на кривичну пријаву компаније "Илирија тек" из Сарајева у вези са јавним позивом Министарства и додјелом средстава за развој стартап екосистема, саопштено је из овог министарства.

Поводом данашњих претреса на подручју Сарајева и Мостара, из овог министарства наводе да Посебном одјељењу за сузбијање корупције и организованог криминала у Федерацији БиХ /ПОСКОК/ стављају на располагање тражену документацију и све ресурсе у оквиру поступања надлежних органа.

Из Министарства наводе да припадници МУП-а Кантона Сарајево и Агенције за истраге и заштиту БиХ /Сипа/, по налогу ПОСКОК-а, спроводе саслушања свједока и изузимање документације и техничке опреме у овом министарству.

Напомињу да је ријеч о редовним активностима у истом предмету, те да је ова институција и раније у потпуности сарађивала са истражним органима.

Из СИПА раније саопштено да се претреси на подручју Сарајева и Мостара врше с циљем прикупљања доказа у поступку за злоупотребу положаја и трговину утицајем, те да је планирано саслушање више лица у својству свједока.

У овој акцији претресена је и канцеларија министра развоја, предузетништва и занатства ФБиХ Војина Мијатовића.

Под истрагом су физичка и правна лица која су била дио конзорцијума корисника бесповратних средстава додијељених путем јавног позива који је ово министарство расписало у марту прошле године у укупном износу од око 600.000 долара.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Наставља се драма у Партизану: Црно-бијели се огласили због изјаве Предрага Мијатовића

Прекинута сједница Дома народа због недостатка кворума

Ко и како заправо блокира рад институција у БиХ?

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner