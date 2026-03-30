Наставља се драма у Партизану: Црно-бијели се огласили због изјаве Предрага Мијатовића

Након изјаве Предрага Мијатовића да није знао ништа о продаји Андреја Костића, огласио се и ФК Партизан саопштењем.

Андреј Костић (19) ће каријеру наставити у Милану, а због тога се данас огласио потпредсједник Партизана задужен за спортска питања.

Недуго након тога стигла је реакција из Хумске улице, а саопштење Партизана преносимо у цјелости:

"Поводом саопштења које је издао потпредсједник за спортска питања, господин Предраг Мијатовић, обавјештавамо јавност да ће клуб у сриједу дати потпуне и детаљне одговоре на све наводе изнијете у истом. Том приликом биће додатно појашњена његова досадашња улога у раду управе, безрезервна подршка коју је имао у одређеном периоду, као и проблеми који су настали након одређених одлука и остварених спортских резултата.

Истовремено, сматрамо да је у овом тренутку тешко разумљиво поновно отварање тема у јавности које се односе на појединачне улоге, имајући у виду да су приоритети клуба испуњење свих обавеза и успешан пролазак кроз УЕФА мониторинг.

С обзиром на то да сутра истиче рок за комплетирање изузетно ригорозних услова у оквиру УЕФА мониторинга, обавјештавамо јавност да је руководство Фудбалског клуба Партизан у току данашњег и сутрашњег дана у потпуности фокусирано на испуњење свих неопходних обавеза, са циљем успјешног окончања овог процеса.

Сматрамо да је у овом тренутку од кључног значаја да све активности клуба буду усмјерене искључиво на испуњење захтјева и очување стабилности и интереса ФК Партизан.

На сва питања и теме које су се појавиле у јавности у претходном периоду, клуб ће се детаљно и транспарентно огласити у сриједу по завршетку мониторинга, са циљем потпуног информисања јавности", стоји у саопштењу Партизана.

Прочитајте више

Звезда савладала Партизан: "Пукла стотка" у Арени!

Кошарка

Звезда савладала Партизан: "Пукла стотка" у Арени!

1 седм

0
Катастрофа Партизана, црно-бијели изгубили незапамћеном разликом

Кошарка

Катастрофа Партизана, црно-бијели изгубили незапамћеном разликом

1 седм

0
"Крстио сам се – Муринен ни не гледа терен, игра игрице"

Кошарка

"Крстио сам се – Муринен ни не гледа терен, игра игрице"

1 седм

0
АБА лига промијенила судију за вјечити дерби

Кошарка

АБА лига промијенила судију за вјечити дерби

1 седм

0

Више из рубрике

Никола Јокић на утакмици против Јута Џеза остварио нови трипл-дабл

Кошарка

Само три тандема прије њих: Јокић и Мареј исписали историју

4 ч

0
Никола Јокић, Голден Стејт Вориорс - Денвер Нагетс

Кошарка

Никола Јокић поново импресиван: Моћна побједа Денвера

11 ч

0
Туча кошаркашица у БиХ

Кошарка

Масовна макљажа кошаркашица у БиХ

22 ч

0
Лука Дончић

Кошарка

Сада је званично: Суспендован Лука Дончић

1 д

0

