Наставља се драма у Партизану: Црно-бијели се огласили због изјаве Предрага Мијатовића

Аутор:АТВ
Након изјаве Предрага Мијатовића да није знао ништа о продаји Андреја Костића, огласио се и ФК Партизан саопштењем.
Андреј Костић (19) ће каријеру наставити у Милану, а због тога се данас огласио потпредсједник Партизана задужен за спортска питања.
Недуго након тога стигла је реакција из Хумске улице, а саопштење Партизана преносимо у цјелости:
"Поводом саопштења које је издао потпредсједник за спортска питања, господин Предраг Мијатовић, обавјештавамо јавност да ће клуб у сриједу дати потпуне и детаљне одговоре на све наводе изнијете у истом. Том приликом биће додатно појашњена његова досадашња улога у раду управе, безрезервна подршка коју је имао у одређеном периоду, као и проблеми који су настали након одређених одлука и остварених спортских резултата.
Истовремено, сматрамо да је у овом тренутку тешко разумљиво поновно отварање тема у јавности које се односе на појединачне улоге, имајући у виду да су приоритети клуба испуњење свих обавеза и успешан пролазак кроз УЕФА мониторинг.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST— FK Partizan (@FKPartizanBG) March 30, 2026
Povodom saopštenja koje je izdao potpredsednik za sportska pitanja, gospodin Predrag Mijatović, obaveštavamo javnost da će klub u sredu dati potpune i detaljne odgovore na sve navode iznete u istom. Tom prilikom biće dodatno pojašnjena njegova dosadašnja… pic.twitter.com/kh32mrbbcZ
С обзиром на то да сутра истиче рок за комплетирање изузетно ригорозних услова у оквиру УЕФА мониторинга, обавјештавамо јавност да је руководство Фудбалског клуба Партизан у току данашњег и сутрашњег дана у потпуности фокусирано на испуњење свих неопходних обавеза, са циљем успјешног окончања овог процеса.
Сматрамо да је у овом тренутку од кључног значаја да све активности клуба буду усмјерене искључиво на испуњење захтјева и очување стабилности и интереса ФК Партизан.
На сва питања и теме које су се појавиле у јавности у претходном периоду, клуб ће се детаљно и транспарентно огласити у сриједу по завршетку мониторинга, са циљем потпуног информисања јавности", стоји у саопштењу Партизана.
