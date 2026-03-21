АБА лига промијенила судију за вјечити дерби

21.03.2026
15:26
Коментари:0
На инсистирање предсједника Партизана Остоје Мијаиловића, промењен је судија за вечити дерби.
Тако на терену у недељу нећемо гледати судију Владимира Томића, који је склоњен из тројке која ће дијелити правду на утакмици између Црвене звезде и Партизана у склопу четвртог кола АБА лиге.
До промјене је стигло на инсистирање предсједника црно-бијелих Остоје Мијаиловића, због навијачке прошлости судије Томића, сазнаје Моцарт спорт.
У том случају судије Сашо Пукл и Сашо Петек ће добити новог колегу, који ће чинити судијску тројку на дуелу у Београдској арени у недељу увече.
Партизан пред први вечити дерби у АБА лиги заузима прво место у шампионском делу табеле са чак четири побједе више од Црвене звезде.
