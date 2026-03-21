Logo
Large banner

У "судару" два Србина, славио Јокић и Денвер

Аутор:

АТВ

21.03.2026

08:12

Коментари:

0
Кошаркаш Никола Јокић на мечу на Торонтом у НБА лиги
Фото: Tanjug / AP / David Zalubowski

Никола Јокић и Денвер Нагетси су побиједили Торонто, предвођен српским стручњаком Дарком Рајаковићем, резултатом 121:115.

Кошаркаши Денвера морали су се много потрудити да "сломе" Торонто, али су на крају успјели да побиједе на домаћем терену.

Никола Јокић је на паркету провео 37 минута и за то вријеме забиљежио је 22 поена, осам скокова и девет асистенција, што су ниже бројке него на које је српски ас навикао, али је упркос томе био један од три најбоља Нагетса на овом мечу.

Јокић је такође имао једну украдену лопту.

Посљедњи минути су били неизвјесни јер је минут прије краја резултат био изједначен на 115:115, али је онда Денвер кренуо у серију од 6:0, коју је започео Јокић, и питање побједника је било ријешено.

Након ове побједе, Денвер је задржао пето мјесто на табели Западне конференције са скором од 43 побједе и 28 пораза. С друге стране, Торонто је пети тим у Источној конференцији са скором од 39 побједа и 30 пораза

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

НБА

Никола Јокић

Дарко Рајаковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић додаје лопту нападачу Мемфис Гризлиса Оливије-Максенсу Просперу у првом полувремену НБА кошаркашке утакмице.

Кошарка

Мемфис сломио Денвер: Јокић бриљирао у поразу

2 д

0
Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

Кошарка

Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

4 д

0
Лука Дончић и Никола Јокић

Кошарка

Дончићев нестваран шут за побједу, Јокић му пришао одмах након меча

6 д

0
Јокић новом монструозном партијом срушио Сан Антонио!

Кошарка

Јокић новом монструозном партијом срушио Сан Антонио!

1 седм

0

Више из рубрике

Хјустон жали што је довео Дурента?!

Кошарка

Хјустон жали што је довео Дурента?!

20 ч

0
Богдан Богдановић

Кошарка

Богдановић на сјајан начин искористио шансу

1 д

0
Лука Дончић

Кошарка

Дончић убацио 60 поена у НБА лиги

1 д

0
Сјајни Партизан славио у Паризу

Кошарка

Сјајни Партизан славио у Паризу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

08

Партизан срушио Хапоел, ново чудо од дјетета убацило 38 поена за црно-бијеле

12

57

Упозорење "Логистике БиХ": Угрожен опстанак транспорта

12

52

Једна ријеч из које је све јасно: Шта је Додик поручио Орбану након говора на "CPAC Hungary"

12

42

Трамп подржао Орбана на парламентарним изборима

12

40

Британци о нападу на војну базу Дијего Гарсија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner