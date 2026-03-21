У "судару" два Србина, славио Јокић и Денвер

Аутор:АТВ
21.03.2026
08:12
Коментари:0
Никола Јокић и Денвер Нагетси су побиједили Торонто, предвођен српским стручњаком Дарком Рајаковићем, резултатом 121:115.
Кошаркаши Денвера морали су се много потрудити да "сломе" Торонто, али су на крају успјели да побиједе на домаћем терену.
Никола Јокић је на паркету провео 37 минута и за то вријеме забиљежио је 22 поена, осам скокова и девет асистенција, што су ниже бројке него на које је српски ас навикао, али је упркос томе био један од три најбоља Нагетса на овом мечу.
Јокић је такође имао једну украдену лопту.
Посљедњи минути су били неизвјесни јер је минут прије краја резултат био изједначен на 115:115, али је онда Денвер кренуо у серију од 6:0, коју је започео Јокић, и питање побједника је било ријешено.
Након ове побједе, Денвер је задржао пето мјесто на табели Западне конференције са скором од 43 побједе и 28 пораза. С друге стране, Торонто је пети тим у Источној конференцији са скором од 39 побједа и 30 пораза
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
08
12
57
12
52
12
42
12
40
Тренутно на програму